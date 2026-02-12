Хоккейная гонка от БК Марафон: до 5000 рублей за ставки на хоккей

Партнерский проект
«Марафон» предлагает клиентам получить гарантированный фрибет до 5000 рублей за ставки на хоккей. Итоговая сумма бонуса на 100% зависит от действий пользователя. Бетторам не нужно уповать на удачу или соревноваться с другими игроками! Они сами определяют желаемый размер вознаграждения.
Для участия в «Хоккейной гонке» букмекерской конторы «Марафон» бетторам следует выполнить ряд простых действий:
Важно! Все ставки должны быть заключены и рассчитаны в течение 48 часов с момента подтверждения участия в конкурсе.
Минимальный коэффициент — 1.50. Сумма пари не регламентируется. Букмекерская контора засчитывает ординары и экспрессы. В последнем случае минимум одно событие в билете должно быть из хоккейной линии с подходящим коэффициентом.
Номинал фрибета равен средним значениям со всех 10 ставок. Чтобы забрать 5000 рублей, нужно поставить эту сумму на каждое квалификационное пари.
Контора установила жесткий тайминг акции. Бонус дается в течение 2 суток, на его использование отводят 5 дней. Фрибет можно поставить на любой ординар (лайв или линия) с максимальным коэффициентом не более 4.00.
Подробные условия бонусного предложения сведены ниже
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
17.02.2026 (11:00 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Доступно моделирование размеров бонуса
|➖ Фрибет выдается после 10 ставок
|➕ Коэффициенты каждого пари — от 1.50
|➕ Вариативность использования фрибетов
Нужно корректно выбрать день запуска промо. Важно, чтобы в ближайшие сутки проходило как минимум несколько подходящих беттору игр. Так получится быстро заключить пари по линии и в лайве, выполнив условия конторы.