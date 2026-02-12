Хоккейная гонка от БК Марафон: до 5000 рублей за ставки на хоккей

Для участия в «Хоккейной гонке» букмекерской конторы «Марафон» бетторам следует выполнить ряд простых действий:

Зарегистрироваться на сайте или в приложении БК. Подтвердить участие в конкурсе. Заключить 10 квалификационных пари.

Важно! Все ставки должны быть заключены и рассчитаны в течение 48 часов с момента подтверждения участия в конкурсе.

Минимальный коэффициент — 1.50. Сумма пари не регламентируется. Букмекерская контора засчитывает ординары и экспрессы. В последнем случае минимум одно событие в билете должно быть из хоккейной линии с подходящим коэффициентом.

Номинал фрибета равен средним значениям со всех 10 ставок. Чтобы забрать 5000 рублей, нужно поставить эту сумму на каждое квалификационное пари.