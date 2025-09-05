Battle Pass от БК PARI: фрибеты до 2000 рублей за ставки на The International

Партнерский проект
С началом осени внимание фанатов киберспорта устремлено на турнир TI 2025 по Dota 2. БК PARI разработала уникальное предложение Battle Pass, где каждая ставка приносит баллы и открывает фрибеты до 2000 рублей ежедневно. В общей сложности в рамках промо разыгрывается 4 000 000 рублей.
Получить фрибеты можно, выполнив базовые условия акции:
1. Создайте аккаунт в PARI или войдите в существующий профиль.
2. Пройдите идентификацию, если она еще не выполнена.
3. На странице акции Battle Pass активируйте участие.
4. Делайте одиночные ставки на матчи The International 2025. Соблюдая минимальный порог в 1000 рублей и коэффициент от 1.70.
4. За каждое пари начисляется 1 балл для продвижения по узлам Battle Pass.
5. Достигайте ключевых узлов (3-й и 6-й), чтобы открывать гарантированные фрибеты.
В акции Battle Pass продвижение идет последовательно. Для получения награды на 6-м этапе необходимо пройти предыдущие 5 заданий. Игровой процесс визуализирован в виде цепочки из шести узлов, где каждый шаг — самостоятельная цель.
Суммарный призовой фонд программы составляет 4 000 000 рублей. Наибольший бонус — 2000 рублей. Один цикл включает 6 узлов.
Узел
Фрибет
Количество победителей в день
Общее количество победителей
3
1000 ₽
250
2000
6
2000 ₽
125
1000
Если выполнить определенный этап не удается, его можно обойти с помощью специального задания:
Фрибеты зачисляются в течение 1 суток после их получения через плашку «Забрать награду».
Фрибеты будут зачислены на бонусный счет победителей. Они действуют в течение 72 часов с момента получения. Фрибет можно использовать только для ставок на киберспортивные события, при этом коэффициент не должен превышать 3.00. Разбивать фрибет на несколько ставок и применять его в пари типа система нельзя.
Таблица содержит основную информацию о промо.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
3 дня
Срок окончания акции
14.09.2025 (23:59 МСК)
Без подтвержденной идентификации клиент не может участвовать в акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Получать бонусы можно ежедневно
|➖ Штрафное задание с более строгими условиями
|➕ Внушительные призовые
PARI предлагает разнообразные активности к The International. В Battle Pass суммы не рекордные, зато фрибеты можно получать каждый день. Ключ к успеху — активное участие и регулярные ставки на матчи.