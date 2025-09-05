Ведомости
5 сентября 11:53ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты за депозит

Battle Pass от БК PARI: фрибеты до 2000 рублей за ставки на The International

1000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
3 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Пройдите все 6 узлов Battle Pass!

С началом осени внимание фанатов киберспорта устремлено на турнир TI 2025 по Dota 2. БК PARI разработала уникальное предложение Battle Pass, где каждая ставка приносит баллы и открывает фрибеты до 2000 рублей ежедневно. В общей сложности в рамках промо разыгрывается 4 000 000 рублей.

Как получить бонус PARI до 2000 рублей в рамках акции Battle Pass

Свернуть

Получить фрибеты можно, выполнив базовые условия акции:

1. Создайте аккаунт в PARI или войдите в существующий профиль.

2. Пройдите идентификацию, если она еще не выполнена.

3. На странице акции Battle Pass активируйте участие.

4. Делайте одиночные ставки на матчи The International 2025. Соблюдая минимальный порог в 1000 рублей и коэффициент от 1.70.

4. За каждое пари начисляется 1 балл для продвижения по узлам Battle Pass.

5. Достигайте ключевых узлов (3-й и 6-й), чтобы открывать гарантированные фрибеты.

В акции Battle Pass продвижение идет последовательно. Для получения награды на 6-м этапе необходимо пройти предыдущие 5 заданий. Игровой процесс визуализирован в виде цепочки из шести узлов, где каждый шаг — самостоятельная цель.

Суммарный призовой фонд программы составляет 4 000 000 рублей. Наибольший бонус — 2000 рублей. Один цикл включает 6 узлов.

Узел

Фрибет

Количество победителей в день

Общее количество победителей

3

1000 ₽

250

2000

6

2000 ₽

125

1000

Если выполнить определенный этап не удается, его можно обойти с помощью специального задания:

  • Сделать одиночную ставку на матч The International 2025.
  • Сумма от 3000 рублей.
  • Коэффициент не ниже 1.80.

Фрибеты зачисляются в течение 1 суток после их получения через плашку «Забрать награду».

Как отыграть бонус PARI до 2000 рублей за ставки на The International

Свернуть

Фрибеты будут зачислены на бонусный счет победителей. Они действуют в течение 72 часов с момента получения. Фрибет можно использовать только для ставок на киберспортивные события, при этом коэффициент не должен превышать 3.00. Разбивать фрибет на несколько ставок и применять его в пари типа система нельзя.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Свернуть

Таблица содержит основную информацию о промо.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

3 дня

Срок окончания акции

14.09.2025 (23:59 МСК)

Без подтвержденной идентификации клиент не может участвовать в акции.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Получать бонусы можно ежедневно➖ Штрафное задание с более строгими условиями
➕ Внушительные призовые 

Заключение

Свернуть

PARI предлагает разнообразные активности к The International. В Battle Pass суммы не рекордные, зато фрибеты можно получать каждый день. Ключ к успеху — активное участие и регулярные ставки на матчи.

Валентин Васильев

