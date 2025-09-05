Battle Pass от БК PARI: фрибеты до 2000 рублей за ставки на The International

Получить фрибеты можно, выполнив базовые условия акции:

1. Создайте аккаунт в PARI или войдите в существующий профиль.

2. Пройдите идентификацию, если она еще не выполнена.

3. На странице акции Battle Pass активируйте участие.

4. Делайте одиночные ставки на матчи The International 2025. Соблюдая минимальный порог в 1000 рублей и коэффициент от 1.70.

4. За каждое пари начисляется 1 балл для продвижения по узлам Battle Pass.

5. Достигайте ключевых узлов (3-й и 6-й), чтобы открывать гарантированные фрибеты.

В акции Battle Pass продвижение идет последовательно. Для получения награды на 6-м этапе необходимо пройти предыдущие 5 заданий. Игровой процесс визуализирован в виде цепочки из шести узлов, где каждый шаг — самостоятельная цель.

Суммарный призовой фонд программы составляет 4 000 000 рублей. Наибольший бонус — 2000 рублей. Один цикл включает 6 узлов.

Узел Фрибет Количество победителей в день Общее количество победителей 3 1000 ₽ 250 2000 6 2000 ₽ 125 1000

Если выполнить определенный этап не удается, его можно обойти с помощью специального задания:

Сделать одиночную ставку на матч The International 2025.

Сумма от 3000 рублей.

Коэффициент не ниже 1.80.

Фрибеты зачисляются в течение 1 суток после их получения через плашку «Забрать награду».