Фрибеты от БК PARI и Хоккейной бессонницы: 128 рублей за участие в розыгрыше

Telegram-канал «Хоккейная бессонница» и БК PARI запустили совместную акцию и выдают игрокам по 128 рублей фрибетом. Для получения бонуса от пользователя требуется только подписка. Все подробности далее.
Как получить бонус БК PARI на 128 рублей за подписку на Telegram-канал
Чтобы поучаствовать в конкурсе, беттору нужно:
1. Сделать профиль в PARI.
2. Подписаться на Telegram-канал «Хоккейная бессонница».
3. Поставить эмодзи ❤️ и нажать на «Участвую!» под постом.
В последний день промоакции рандомизатор составит топ-10. Попавшие в список игроки получат по 128 рублей фрибетом.
Конкурс проходит по средам. Призовой фонд формируется из оставленных участниками реакций. Чтобы увеличить бонус в будущем, проявляйте больше активности и ставьте эмоции под постами.
Полный список требований для отыгрыша победители узнают после начисления призов. Администрация канала свяжется с пользователями и расскажет все правила.
Разберемся с подробными требованиями далее.
Максимальный размер бонуса
128 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Индивидуально
Минимальный коэффициент
Индивидуально
Размер отыгрыша
Индивидуально
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
14.10.2025
Точное время розыгрыша неизвестно. Поэтому советуем выполнить все требования конкурса заранее.
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужно пополнять счет
|➖ Фрибеты получат игроки из топ-10
|➕ Победителей определяет рандомизатор
Случайное распределение призов уравнивает участников конкурса. Рандомайзер не учитывает объем ставок или какие-либо иные характеристики аккаунта PARI. Получить пусть и небольшой, но приятный бонус, сможет даже новичок.