Копилка PARI: до 5000 рублей фрибетом за ставки на НХЛ

Для получения фрибетов беттору необходимо:

1. Создать профиль или залогиниться в БК.

2. Открыть раздел с акциями и выбрать нужную.

3. Подтвердить участие.

4. Делать квалификационные ставки и копить баллы.

5. Открыть страницу акции, перейти в магазин и поменять очки на бонусы.

Учитываются пари с коэффициентами от 2.00 на сумму от 500 рублей. Ставить можно только на матчи НХЛ.

Игроки, достигшие нужной суммы ставок, получают баллы.

Объем поставленных денег в сутки Количество баллов 500-999 ₽ 10 1000-1999 ₽ 20 2000-2999 ₽ 45 3000-4999 ₽ 70 5000-9999 ₽ 120 От 10 000 ₽ 250

Максимум в сутки одному участнику выдадут не более 250 баллов. Ставки на полученные в рамках акции бонусы или другие фрибеты не попадают в зачет.

Накопленные очки нужно обменять в магазине по установленному фиксированному курсу.