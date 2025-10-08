Копилка PARI: до 5000 рублей фрибетом за ставки на НХЛ

Копилка PARI — акция с динамическим фрибетом. Здесь каждый игрок решает сам, на какой бонус он будет претендовать. При желании можно побороться за максимальную награду до 5000 рублей. Если много ставить не хочется, подходят фрибеты меньшего номинала. Для участия нужно заключать пари на матчи НХЛ.
Для получения фрибетов беттору необходимо:
1. Создать профиль или залогиниться в БК.
2. Открыть раздел с акциями и выбрать нужную.
3. Подтвердить участие.
4. Делать квалификационные ставки и копить баллы.
5. Открыть страницу акции, перейти в магазин и поменять очки на бонусы.
Учитываются пари с коэффициентами от 2.00 на сумму от 500 рублей. Ставить можно только на матчи НХЛ.
Игроки, достигшие нужной суммы ставок, получают баллы.
Объем поставленных денег в сутки
Количество баллов
500-999 ₽
10
1000-1999 ₽
20
2000-2999 ₽
45
3000-4999 ₽
70
5000-9999 ₽
120
От 10 000 ₽
250
Максимум в сутки одному участнику выдадут не более 250 баллов. Ставки на полученные в рамках акции бонусы или другие фрибеты не попадают в зачет.
Накопленные очки нужно обменять в магазине по установленному фиксированному курсу.
Количество баллов
Номинал фрибета
60
200
120
500
220
1000
500
2500
950
5000
Выданные фрибеты активны 5 дней. Они подходят для ставок с кэфами 1.01-3.00. Если по заключенному пари произведут возврат, БК аннулирует фрибет. При опоздании бонус тоже сгорит.
Оценим условия букмекера подробнее.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
13.10.2025 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Ежедневные начисления баллов
|➖ Ограничения по количеству бонусов в сутки
|➕ Лояльные условия по квалификационному пари
|➕ Отыгрыш с коэффициентом от 1.01
|➕ Начисление баллов со ставок
БК PARI предлагает акцию с прозрачной механикой. Для получения бонуса достаточно заключить ставку на определенную сумму. У бонуса нет соревновательной составляющей — начисление фрибета не зависит от действий других пользователей.