8 октября 7:56
БК PARIФрибеты за депозит
logo

Копилка PARI: до 5000 рублей фрибетом за ставки на НХЛ

5000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставьте на НХЛ в PARI и забирайте фрибет до 5000 рублей

Копилка PARI — акция с динамическим фрибетом. Здесь каждый игрок решает сам, на какой бонус он будет претендовать. При желании можно побороться за максимальную награду до 5000 рублей. Если много ставить не хочется, подходят фрибеты меньшего номинала. Для участия нужно заключать пари на матчи НХЛ.

Как получить бонус БК PARI до 5000 рублей за ставки на матчи НХЛ

Свернуть

Для получения фрибетов беттору необходимо:

1. Создать профиль или залогиниться в БК.

2. Открыть раздел с акциями и выбрать нужную.

3. Подтвердить участие.

4. Делать квалификационные ставки и копить баллы.

5. Открыть страницу акции, перейти в магазин и поменять очки на бонусы. 

Учитываются пари с коэффициентами от 2.00 на сумму от 500 рублей. Ставить можно только на матчи НХЛ. 

Игроки, достигшие нужной суммы ставок, получают баллы. 

Объем поставленных денег в сутки

Количество баллов

500-999 ₽

10

1000-1999 ₽

20

2000-2999 ₽

45

3000-4999 ₽

70

5000-9999 ₽

120

От 10 000 ₽

250

Максимум в сутки одному участнику выдадут не более 250 баллов. Ставки на полученные в рамках акции бонусы или другие фрибеты не попадают в зачет. 

Накопленные очки нужно обменять в магазине по установленному фиксированному курсу. 

Количество баллов

Номинал фрибета

60

200

120

500

220

1000

500

2500

950

5000

Как отыграть бонус БК PARI до 5000 рублей за ставки на матчи НХЛ

Свернуть

Выданные фрибеты активны 5 дней. Они подходят для ставок с кэфами 1.01-3.00. Если по заключенному пари произведут возврат, БК аннулирует фрибет. При опоздании бонус тоже сгорит.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Пари

Свернуть

Оценим условия букмекера подробнее. 

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

13.10.2025 (23:59 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Ежедневные начисления баллов➖ Ограничения по количеству бонусов в сутки
➕ Лояльные условия по квалификационному пари 
➕ Отыгрыш с коэффициентом от 1.01 
➕ Начисление баллов со ставок 

Заключение

Свернуть

БК PARI предлагает акцию с прозрачной механикой. Для получения бонуса достаточно заключить ставку на определенную сумму. У бонуса нет соревновательной составляющей — начисление фрибета не зависит от действий других пользователей. 

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
