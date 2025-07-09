Гонка от БК PARI: фрибеты до 55 000 рублей за экспрессы на футбол

Действуйте по следующему алгоритму:

1. Авторизуйтесь в своем аккаунте PARI или зарегистрируйтесь.

2. Откройте раздел акции и подтвердите участие.

3. Делайте экспресс-ставки на футбольные встречи: минимальная сумма — 500 рублей, кэф — от 1.50 и выше.

Расчет баллов производится по формуле коэффициент x сумма ставки. Максимальный кэф — 50.00. Чем больше баллов вы наберете, тем выше будет ваша позиция в таблице.

Засчитываются только экспрессы на футбольные события, которые были рассчитаны до 23:59 МСК 17 июля 2025 года. По итогам акции 500 участников получат фрибеты.

Место Приз 1 55 000 ₽ 2 45 000 ₽ 3 40 000 ₽ 4 30 000 ₽ 5 25 000 ₽ 6 15 000 ₽ 7 13 000 ₽ 8 11 000 ₽ 9 9000 ₽ 10 7000 ₽ 11-50 5000 ₽ 51-100 3000 ₽ 101-200 2000 ₽ 201-300 1000 ₽ 301-500 500 ₽

Каждый игрок может рассчитывать лишь на 1 приз. При равенстве баллов преимущество получит тот, кто раньше достиг итогового результата.