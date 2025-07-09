Гонка от БК PARI: фрибеты до 55 000 рублей за экспрессы на футбол

Партнерский проект
До 17 июля включительно клиенты PARI могут погрузиться в турнир «Гонка», оформляя футбольные экспрессы и зарабатывая очки для попадания в общий рейтинг. Всего предусмотрено 500 призовых мест, максимальный бонус — фрибет на 55 000 рублей.
Действуйте по следующему алгоритму:
1. Авторизуйтесь в своем аккаунте PARI или зарегистрируйтесь.
2. Откройте раздел акции и подтвердите участие.
3. Делайте экспресс-ставки на футбольные встречи: минимальная сумма — 500 рублей, кэф — от 1.50 и выше.
Расчет баллов производится по формуле коэффициент x сумма ставки. Максимальный кэф — 50.00. Чем больше баллов вы наберете, тем выше будет ваша позиция в таблице.
Засчитываются только экспрессы на футбольные события, которые были рассчитаны до 23:59 МСК 17 июля 2025 года. По итогам акции 500 участников получат фрибеты.
Место
Приз
1
55 000 ₽
2
45 000 ₽
3
40 000 ₽
4
30 000 ₽
5
25 000 ₽
6
15 000 ₽
7
13 000 ₽
8
11 000 ₽
9
9000 ₽
10
7000 ₽
11-50
5000 ₽
51-100
3000 ₽
101-200
2000 ₽
201-300
1000 ₽
301-500
500 ₽
Каждый игрок может рассчитывать лишь на 1 приз. При равенстве баллов преимущество получит тот, кто раньше достиг итогового результата.
Фрибет активен в течение 5 дней с момента зачисления. Для использования достаточно заключить 1 пари (ординар или экспресс). При этом максимальный кэф не должен превышать 3.00.
Следуйте инструкции ниже, чтобы получить свой выигрыш без задержек:
Таблица наглядно объясняет, как и на каких условиях применяется фрибет.
Максимальный размер бонуса
55 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
5 дней
Срок окончания акции
17.07.2025 (23:59 МСК)
Футбол продолжает оставаться главным выбором для ставок среди бетторов. Эта игра собирает у экранов миллионы фанатов по всему миру. Благодаря круглогодичному календарю матчей у клиентов БК всегда есть широкий выбор для формирования экспресс-пари.
В моем случае я решил составить ставку, объединив несколько встреч из Клубного чемпионата мира и отборочных матчей Лиги чемпионов. Итоговый коэффициент получился около 3.00, минимальная ставка в 500 рублей сразу принесла мне 1500 баллов и позволила появиться в списке лидеров. Вся система прозрачна, процесс участия оказался максимально простым.
Важно учесть несколько ключевых деталей:
|Плюсы
|Минусы
|➕ В числе призеров окажутся 500 участников
|➖ В рамках акции засчитываются лишь ставки формата экспресс
|➕ Минимальная сумма для входа в акцию — 500 рублей
Букмекерский рынок изобилует различными бонусными программами. Взглянем на акции конкурентов.
В этой акции важна не только интуиция, но и тактика, ведь ординары не засчитываются, а играют исключительно экспрессы. Кто-то собирает смелые связки ради мгновенного прорыва, другие двигаются осторожно, шаг за шагом, выстраивая продуманные комбинации.