16 сентября 13:22ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты за депозит

Паривозик на ЛЧ от БК PARI: фрибеты до 60 000 рублей за ставки на Лигу чемпионов

60000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Сделайте свой экспресс победным и заберите фрибет!

Букмекерская компания «Пари» запускает специальный турнир ставок «Паривозик на ЛЧ», посвященный групповому этапу Лиги чемпионов сезона 2025/2026. В рамках акции участники формируют экспрессы и соревнуются за попадание в ТОП-200 рейтинга. В турнире разыгрывается 1 000 000 рублей, максимальный бонус для одного участника — 60 000 рублей.

Как получить бонус PARI до 60 000 рублей за ставки на ЛЧ

Свернуть

Для получения призов необходимо выполнить базовые условия:

1. Войдите в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении БК «Пари».

2. Перейдите к баннеру акции «Паривозик на ЛЧ» и подтвердите участие.

3. Разместите экспресс(ы) на матчи Лиги Чемпионов на сумму от 500 рублей с коэффициентом не ниже 2.00.

4. Следите за своим рейтингом в таблице участников.

Все ставки, участвующие в акции «Паривозик на ЛЧ», должны быть оформлены исключительно на матчи группового этапа ЛЧ УЕФА сезона 2025/2026. Рейтинг формируется по наибольшему коэффициенту выигрышного экспресса.

Место

Фрибет

1

60 000 ₽

2

50 000 ₽

3

40 000 ₽

4

35 000 ₽

5

30 000 ₽

6

20 000 ₽

7

15 000 ₽

8

10 000 ₽

9

8000 ₽

10

7000 ₽

11-50

5000 ₽

51-100

4000 ₽

101-150

3500 ₽

151-200

3000 ₽

Как отыграть бонус PARI до 60 000 рублей в рамках акции Паривозик на ЛЧ

Свернуть

Фрибет предоставляется участнику на срок 5 дней. Использовать бонус можно для ставок с максимальным коэффициентом 3.00. Доступные форматы пари — ординары, экспрессы и системы.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Свернуть

Ниже представлена основная информация по условиям акции.

Максимальный размер бонуса

60 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс, система

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

18.09.2025 (23:59 МСК)

Все пари на киберфутбол исключены из расчета акции.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Высокий призовой фонд — 1 000 000 рублей➖ Принимаются только экспрессы
➕ Прозрачные правила 

Заключение

Свернуть

Лучшие команды Европы снова привлекают внимание болельщиков и любителей беттинга. Перед началом 1-го тура ЛЧ интерес особенно высок. Участникам промо предлагается собирать свои «паровозики» на ЛЧ. Побеждает не тот, кто ставит больше денег, а кто формирует экспрессы с наибольшим коэффициентом.

Валентин Васильев

