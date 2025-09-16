Паривозик на ЛЧ от БК PARI: фрибеты до 60 000 рублей за ставки на Лигу чемпионов

Для получения призов необходимо выполнить базовые условия:

1. Войдите в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении БК «Пари».

2. Перейдите к баннеру акции «Паривозик на ЛЧ» и подтвердите участие.

3. Разместите экспресс(ы) на матчи Лиги Чемпионов на сумму от 500 рублей с коэффициентом не ниже 2.00.

4. Следите за своим рейтингом в таблице участников.

Все ставки, участвующие в акции «Паривозик на ЛЧ», должны быть оформлены исключительно на матчи группового этапа ЛЧ УЕФА сезона 2025/2026. Рейтинг формируется по наибольшему коэффициенту выигрышного экспресса.