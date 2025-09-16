Паривозик на ЛЧ от БК PARI: фрибеты до 60 000 рублей за ставки на Лигу чемпионов

Партнерский проект
Букмекерская компания «Пари» запускает специальный турнир ставок «Паривозик на ЛЧ», посвященный групповому этапу Лиги чемпионов сезона 2025/2026. В рамках акции участники формируют экспрессы и соревнуются за попадание в ТОП-200 рейтинга. В турнире разыгрывается 1 000 000 рублей, максимальный бонус для одного участника — 60 000 рублей.
Для получения призов необходимо выполнить базовые условия:
1. Войдите в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении БК «Пари».
2. Перейдите к баннеру акции «Паривозик на ЛЧ» и подтвердите участие.
3. Разместите экспресс(ы) на матчи Лиги Чемпионов на сумму от 500 рублей с коэффициентом не ниже 2.00.
4. Следите за своим рейтингом в таблице участников.
Все ставки, участвующие в акции «Паривозик на ЛЧ», должны быть оформлены исключительно на матчи группового этапа ЛЧ УЕФА сезона 2025/2026. Рейтинг формируется по наибольшему коэффициенту выигрышного экспресса.
Место
Фрибет
1
60 000 ₽
2
50 000 ₽
3
40 000 ₽
4
35 000 ₽
5
30 000 ₽
6
20 000 ₽
7
15 000 ₽
8
10 000 ₽
9
8000 ₽
10
7000 ₽
11-50
5000 ₽
51-100
4000 ₽
101-150
3500 ₽
151-200
3000 ₽
Фрибет предоставляется участнику на срок 5 дней. Использовать бонус можно для ставок с максимальным коэффициентом 3.00. Доступные форматы пари — ординары, экспрессы и системы.
Ниже представлена основная информация по условиям акции.
Максимальный размер бонуса
60 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
18.09.2025 (23:59 МСК)
Все пари на киберфутбол исключены из расчета акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Высокий призовой фонд — 1 000 000 рублей
|➖ Принимаются только экспрессы
|➕ Прозрачные правила
Лучшие команды Европы снова привлекают внимание болельщиков и любителей беттинга. Перед началом 1-го тура ЛЧ интерес особенно высок. Участникам промо предлагается собирать свои «паровозики» на ЛЧ. Побеждает не тот, кто ставит больше денег, а кто формирует экспрессы с наибольшим коэффициентом.