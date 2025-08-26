Ведомости
БК PARIАкции

Предикты на US Open от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей за прогнозы на теннис

Забирайте призы за верные прогнозы!

БК PARI представила Telegram-бот, в котором за верные прогнозы на US Open можно получить ценные призы: от фрибетов до 5000 рублей до стильных AirPods. Для участия достаточно сделать выбор в боте. Никаких депозитов и ставок не требуется.

Как получить бонус PARI до 5000 рублей в рамках акции Предикты на US Open

Чтобы получить шанс на фрибеты и подарки, достаточно выполнить несложные условия:

1. Создайте аккаунт в PARI (только для новичков).

2. Перейдите в официальный Telegram-бот US Open Picks.

3. В меню выберите раздел «Расписание матчей».

4. Сделайте свой прогноз, указав победителя пары — П1 или П2.

Прогнозы на поединки US Open можно отправлять до 7 сентября. Прием закрывается за 60 минут до начала каждой встречи. В Telegram-боте представлены разделы:

  • «Расписание матчей» — доступ к сетке турнира и выбор исхода.
  • «Моя статистика» — персональная история удачных и ошибочных прогнозов.
  • «Лидерборд» — рейтинг всех участников с отображением текущих позиций.

Каждое правильное предсказание приносит 1 балл. По сумме очков формируется общий зачет. Награды достанутся 5 лучшим игрокам.

Место

Приз

1

AirPods + фрибет 5000 ₽

2

Фрибет 4000 ₽

3

Фрибет 3000 ₽

4

Фрибет 2000 ₽

5

Фрибет 1000 ₽

Как отыграть бонус PARI до 5000 рублей за прогнозы на теннис

Использовать фрибет необходимо в течение 5 дней после зачисления. Условия отыгрыша — 1 ставка с коэффициентом максимум 3.00. Тип пари можно выбрать: ординар, экспресс, система.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Все важные детали промо выделены в таблице.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс, система

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

07.09.2025 (23:59 МСК)

Для участия в розыгрыше фрибетов ставки делать не нужно.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Депозит для участия не требуется➖ Всего 5 участников смогут выиграть призы
➕ Шанс забрать фрибет до 5000 ₽ и наушники AirPods 

Заключение

БК PARI предоставляет хорошую возможность спрогнозировать исходы матчей US Open без финансового риска. В акции от PARI нет необходимости делать ставки или пополнять счет. Достаточно оставлять прогнозы в Telegram-боте. Призовых мест не очень много, что мотивирует не пропускать встречи и следить за каждым поединком турнира.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
