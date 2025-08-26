Предикты на US Open от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей за прогнозы на теннис

Чтобы получить шанс на фрибеты и подарки, достаточно выполнить несложные условия:

1. Создайте аккаунт в PARI (только для новичков).

2. Перейдите в официальный Telegram-бот US Open Picks .

3. В меню выберите раздел «Расписание матчей».

4. Сделайте свой прогноз, указав победителя пары — П1 или П2.

Прогнозы на поединки US Open можно отправлять до 7 сентября. Прием закрывается за 60 минут до начала каждой встречи. В Telegram-боте представлены разделы:

«Расписание матчей» — доступ к сетке турнира и выбор исхода.

«Моя статистика» — персональная история удачных и ошибочных прогнозов.

«Лидерборд» — рейтинг всех участников с отображением текущих позиций.

Каждое правильное предсказание приносит 1 балл. По сумме очков формируется общий зачет. Награды достанутся 5 лучшим игрокам.