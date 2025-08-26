Предикты на US Open от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей за прогнозы на теннис

Партнерский проект
БК PARI представила Telegram-бот, в котором за верные прогнозы на US Open можно получить ценные призы: от фрибетов до 5000 рублей до стильных AirPods. Для участия достаточно сделать выбор в боте. Никаких депозитов и ставок не требуется.
Чтобы получить шанс на фрибеты и подарки, достаточно выполнить несложные условия:
1. Создайте аккаунт в PARI (только для новичков).
2. Перейдите в официальный Telegram-бот US Open Picks.
3. В меню выберите раздел «Расписание матчей».
4. Сделайте свой прогноз, указав победителя пары — П1 или П2.
Прогнозы на поединки US Open можно отправлять до 7 сентября. Прием закрывается за 60 минут до начала каждой встречи. В Telegram-боте представлены разделы:
Каждое правильное предсказание приносит 1 балл. По сумме очков формируется общий зачет. Награды достанутся 5 лучшим игрокам.
Место
Приз
1
AirPods + фрибет 5000 ₽
2
Фрибет 4000 ₽
3
Фрибет 3000 ₽
4
Фрибет 2000 ₽
5
Фрибет 1000 ₽
Использовать фрибет необходимо в течение 5 дней после зачисления. Условия отыгрыша — 1 ставка с коэффициентом максимум 3.00. Тип пари можно выбрать: ординар, экспресс, система.
Все важные детали промо выделены в таблице.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
07.09.2025 (23:59 МСК)
Для участия в розыгрыше фрибетов ставки делать не нужно.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Депозит для участия не требуется
|➖ Всего 5 участников смогут выиграть призы
|➕ Шанс забрать фрибет до 5000 ₽ и наушники AirPods
БК PARI предоставляет хорошую возможность спрогнозировать исходы матчей US Open без финансового риска. В акции от PARI нет необходимости делать ставки или пополнять счет. Достаточно оставлять прогнозы в Telegram-боте. Призовых мест не очень много, что мотивирует не пропускать встречи и следить за каждым поединком турнира.