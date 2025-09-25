БК PARI: фрибет 522 рубля за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
В Telegram-канале PARI стартовал очередной розыгрыш для активных подписчиков. Призовой фонд на этот раз составил 26 116 рублей. Право на фрибеты получат 50 случайных участников. Итоговая сумма определяется по количеству реакций за прошедшую неделю, которые традиционно подсчитал админ страницы.
Для успешного участия важно придерживаться каждого пункта правил:
1. Завести аккаунт в PARI или воспользоваться уже созданным.
2. Добавить канал букмекера в свою ленту Telegram.
3. Отметиться реакцией под постом о розыгрыше.
4. Подтвердить участие нажатием кнопки «ХОЧУ».
Розыгрыш среди подписчиков состоится 30 сентября в 18:00 МСК. Пул в 26 116 рублей будет распределен между 50 случайно выбранными участниками. Каждый из счастливчиков получит по 522 рубля фрибетом.
Фрибет сохраняет силу 7 дней. Ставки могут быть одиночными или экспрессами. Букмекер не ограничивает игроков в выборе коэффициента и событий.
В таблице можно найти все ключевые детали предложения.
Максимальный размер бонуса
522 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.09.2025 (17:59 МСК)
Игроки PARI также могут претендовать на фрибет 1000 рублей, подписавшись на канал «Хоккейная бессонница».
|Плюсы
|Минусы
|➕ Принять участие может любой клиент БК PARI
|➖ Выигрыш полностью зависит от рандомайзера
|➕ Простая механика
Среда в PARI давно ассоциируется с раздачей фрибетов, и это уже стало привычкой для опытных игроков. Конкурс проводится уже несколько месяцев, но интерес к нему не угасает.