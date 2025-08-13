PARI SECRET от БК PARI: фрибеты до 50 000 рублей и поездка на турнир в Шанхай

Партнерский проект
БК PARI запускает масштабную акцию PARI SECRET. На кону фрибеты до 50 000 рублей и уникальная возможность отправиться в Китай на престижный теннисный турнир Rolex Shanghai Masters. Призы достанутся 200 самым активным участникам, которые будут заключать пари и накапливать баллы.
Для участия в акции потребуется всего несколько простых действий:
1. Зарегистрироваться на сайте PARI или войти в существующий аккаунт.
2. Пройти верификацию.
3. Пополнить счет любым удобным способом.
4. Открыть акционный баннер на сайте или в приложении PARI
5. Нажать кнопку «Участвовать» для активации.
6. Делать ставки (ординары и экспрессы) с кэфом от 1.30 до 10.00 и накапливать баллы.
Минимальный размер пари — 100 рублей. Каждая ставка приносит участнику очки, которые рассчитываются по формуле: сумма пари × коэффициент = баллы. Чем больше набрано очков, тем выше позиция в турнирной таблице.После окончания акции PARI распределит призы среди 200 самых активных игроков.
Место
Приз
1-15
Поездка на турнир по теннису в Шанхай и фрибет на 50 000 ₽
16-100
Фрибет на 20 000 ₽
101-200
Фрибет на 5500 ₽
Что входит в поездку на Rolex Shanghai Masters:
Фрибет нужно использовать полностью на 1 ставку — экспресс, ординар или систему. Принимаются пари с коэффициентом от 1.01 до 10.00. Бонус действует 7 дней с момента зачисления.
Для получения выигрыша используйте следующую инструкцию:
Таблица отражает все детали бонуса.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.08.2025 (23:59 МСК)
Все предельно просто — делайте ставки и накапливайте баллы. Никаких скрытых условий и сложных схем. За активность вас может ждать по-настоящему впечатляющий приз — поездка в Шанхай на один из самых престижных теннисных турниров мира. Комфортное проживание в 5-звездочном отеле, трансферы и насыщенная культурная программа делают путешествие полноценным приключением.
В последние месяцы PARI особенно радует фанатов тенниса множеством выгодных предложений. Если вы любите этот вид спорта и хотите получить максимум от своих ставок, то место лучше трудно себе представить.
Наши советы для эффективной игры:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Главный приз — поездка на Rolex Shanghai Masters в Китай
|➖ Необходим значительный объем ставок
|➕ Подарки получат 200 самых активных участников
Призы впечатляют — особенно возможность отправиться в Китай на Rolex Shanghai Masters. Однако для получения таких наград игрокам предстоит активно ставить и накапливать баллы. Акция рассчитана на опытных бетторов, которым не страшен крупный оборот ставок.