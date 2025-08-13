Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



13 августа 14:19ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты за депозит

PARI SECRET от БК PARI: фрибеты до 50 000 рублей и поездка на турнир в Шанхай

50000 ₽
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Накопите баллы и готовьтесь к незабываемой поездке в Китай!

БК PARI запускает масштабную акцию PARI SECRET. На кону фрибеты до 50 000 рублей и уникальная возможность отправиться в Китай на престижный теннисный турнир Rolex Shanghai Masters. Призы достанутся 200 самым активным участникам, которые будут заключать пари и накапливать баллы.

Как получить бонус БК PARI до 50 000 рублей и поездку на турнир в Шанхай

Свернуть

Для участия в акции потребуется всего несколько простых действий:

1. Зарегистрироваться на сайте PARI или войти в существующий аккаунт.

image not found

2. Пройти верификацию.

3. Пополнить счет любым удобным способом.

4. Открыть акционный баннер на сайте или в приложении PARI

5. Нажать кнопку «Участвовать» для активации.

6. Делать ставки (ординары и экспрессы) с кэфом от 1.30 до 10.00 и накапливать баллы.

Минимальный размер пари — 100 рублей. Каждая ставка приносит участнику очки, которые рассчитываются по формуле: сумма пари × коэффициент = баллы. Чем больше набрано очков, тем выше позиция в турнирной таблице.После окончания акции PARI распределит призы среди 200 самых активных игроков.

Место

Приз

1-15

Поездка на турнир по теннису в Шанхай и фрибет на 50 000 ₽

16-100

Фрибет на 20 000 ₽

101-200

Фрибет на 5500 ₽

Что входит в поездку на Rolex Shanghai Masters:

  • Авиаперелеты из любого города России в Шанхай и обратно.
  • Трансферы по маршруту аэропорт – отель – стадион – отель.
  • Проживание в роскошном 5-звездочном отеле на 3 ночи.
  • Билет на престижный турнир Rolex Shanghai Masters.
  • Экскурсия по главным достопримечательностям Шанхая.
  • Полное сопровождение представителей PARI на протяжении всей поездки.
  • Оформление визы в Китай, включая консульский сбор и сопутствующие расходы.

Как отыграть бонус PARI до 50 000 рублей в рамках акции PARI SECRET

Свернуть

Фрибет нужно использовать полностью на 1 ставку — экспресс, ординар или систему. Принимаются пари с коэффициентом от 1.01 до 10.00. Бонус действует 7 дней с момента зачисления.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в PARI

Свернуть

Для получения выигрыша используйте следующую инструкцию:

  1. Войдите в свой аккаунт на сайте или в приложении PARI.
  2. Откройте раздел «Вывод средств».
  3. Выберите предпочитаемый метод получения денег.
  4. Введите сумму, которую хотите снять.
  5. Подтвердите операцию для завершения транзакции.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от PARI

Свернуть

Таблица отражает все детали бонуса.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс, система

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.08.2025 (23:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса до 50 000 рублей от БК PARI

Свернуть

Все предельно просто — делайте ставки и накапливайте баллы. Никаких скрытых условий и сложных схем. За активность вас может ждать по-настоящему впечатляющий приз — поездка в Шанхай на один из самых престижных теннисных турниров мира. Комфортное проживание в 5-звездочном отеле, трансферы и насыщенная культурная программа делают путешествие полноценным приключением.

В последние месяцы PARI особенно радует фанатов тенниса множеством выгодных предложений. Если вы любите этот вид спорта и хотите получить максимум от своих ставок, то место лучше трудно себе представить.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК PARI

Свернуть

Наши советы для эффективной игры:

  • Будьте внимательны при регистрации. Даже маленькая опечатка может помешать участию.
  • Обязательно завершите процедуру верификации, иначе в начислении бонуса вам могут отказать.
  • При возникновении сбоев на сайте или в приложении PARI сохраняйте спокойствие и попробуйте повторный вход через некоторое время.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Главный приз — поездка на Rolex Shanghai Masters в Китай➖ Необходим значительный объем ставок
➕ Подарки получат 200 самых активных участников 

Сравнение бонуса PARI SECRET до 50 000 рублей с бонусами других БК

Свернуть

Ознакомьтесь с акциями других БК.

Условия

Лига Ставок

Балтбет

Леон

Название

Новый Джекпот

Бонусная система

Супершанс

Максимальный размер бонуса

100 000 000 ₽

250 000 ₽

Автомобиль Mercedes E-Class

Минимальный коэффициент

1.01

1.40

1.50

Срок отыгрыша

7 дней

Минимальный депозит

100 ₽

1000 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Призы впечатляют — особенно возможность отправиться в Китай на Rolex Shanghai Masters. Однако для получения таких наград игрокам предстоит активно ставить и накапливать баллы. Акция рассчитана на опытных бетторов, которым не страшен крупный оборот ставок.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer140 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer171 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer505 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer140 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer140 дней 3 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer126 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer140 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer505 дней 3 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer140 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer140 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer140 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer140 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё