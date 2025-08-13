PARI SECRET от БК PARI: фрибеты до 50 000 рублей и поездка на турнир в Шанхай

Для участия в акции потребуется всего несколько простых действий:

1. Зарегистрироваться на сайте PARI или войти в существующий аккаунт.

2. Пройти верификацию.

3. Пополнить счет любым удобным способом.

4. Открыть акционный баннер на сайте или в приложении PARI

5. Нажать кнопку «Участвовать» для активации.

6. Делать ставки (ординары и экспрессы) с кэфом от 1.30 до 10.00 и накапливать баллы.

Минимальный размер пари — 100 рублей. Каждая ставка приносит участнику очки, которые рассчитываются по формуле: сумма пари × коэффициент = баллы. Чем больше набрано очков, тем выше позиция в турнирной таблице.После окончания акции PARI распределит призы среди 200 самых активных игроков.

Место Приз 1-15 Поездка на турнир по теннису в Шанхай и фрибет на 50 000 ₽ 16-100 Фрибет на 20 000 ₽ 101-200 Фрибет на 5500 ₽

Что входит в поездку на Rolex Shanghai Masters: