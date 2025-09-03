Ведомости
3 сентября 15:27
БК PARIФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы

БК PARI: фрибеты на 727 рублей за подписку на Telegram-канал

727 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Фрибет в 727 рублей ждет своих обладателей!

Проект TNNS запускает в Telegram розыгрыш для подписчиков. Букмекер PARI подарит игрокам 10 фрибетов по 727 рублей каждый. 

Как получить бонус PARI на 727 рублей за подписку на теннисный канал в телеграме

Свернуть

Нужно полностью соблюдать правила акции:

1. Создать учетную запись в PARI, если она отсутствует.

2. Оформить подписку на Telegram-канал TNNS.

3. Поставить реакцию под акционным постом и кликнуть «Участвовать».

Подписчики Telegram-канала TNNS за прошлые 7 дней активно участвовали в конкурсе, оставив в общей сложности 21 798 реакций. После подсчета и применения внутреннего коэффициента организаторы рассчитали общий призовой фонд — 7 266 рублей.

Букмекер определит 10 победителей, каждый из которых получит по 727 рублей в виде фрибета. Объявление итогов состоится 9 сентября, подписчики смогут следить за результатами.

Как отыграть бонус PARI на 727 рублей за участие в тг-конкурсе

Свернуть

После получения фрибета у клиента ровно 7 дней на его использование. Игрок сам выбирает коэффициенты и рынки. Фрибет разрешается поставить ординаром или экспрессом.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Свернуть

Ниже вы найдете важные детали о проводимом розыгрыше.

Максимальный размер бонуса

727 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

09.09.2025 (11:59 МСК)

Аналогичные конкурсы регулярно проводятся и в других Telegram-каналах букмекера «Пари».

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Без денежных вложений➖ В конкурсе определят всего 10 победителей
➕ Акция рассчитана на всех игроков PARI 

Заключение

Свернуть

PARI продолжает активно расширять аудиторию в Telegram с помощью подобных розыгрышей. Ранее конкурсы проводились только в основном канале, теперь они появились и на тематических профильных страницах. Это значит, что у пользователей БК стало больше шансов получить фрибет.

Валентин Васильев

