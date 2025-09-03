БК PARI: фрибеты на 727 рублей за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Проект TNNS запускает в Telegram розыгрыш для подписчиков. Букмекер PARI подарит игрокам 10 фрибетов по 727 рублей каждый.
Нужно полностью соблюдать правила акции:
1. Создать учетную запись в PARI, если она отсутствует.
2. Оформить подписку на Telegram-канал TNNS.
3. Поставить реакцию под акционным постом и кликнуть «Участвовать».
Подписчики Telegram-канала TNNS за прошлые 7 дней активно участвовали в конкурсе, оставив в общей сложности 21 798 реакций. После подсчета и применения внутреннего коэффициента организаторы рассчитали общий призовой фонд — 7 266 рублей.
Букмекер определит 10 победителей, каждый из которых получит по 727 рублей в виде фрибета. Объявление итогов состоится 9 сентября, подписчики смогут следить за результатами.
После получения фрибета у клиента ровно 7 дней на его использование. Игрок сам выбирает коэффициенты и рынки. Фрибет разрешается поставить ординаром или экспрессом.
Ниже вы найдете важные детали о проводимом розыгрыше.
Максимальный размер бонуса
727 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
09.09.2025 (11:59 МСК)
Аналогичные конкурсы регулярно проводятся и в других Telegram-каналах букмекера «Пари».
|Плюсы
|Минусы
|➕ Без денежных вложений
|➖ В конкурсе определят всего 10 победителей
|➕ Акция рассчитана на всех игроков PARI
PARI продолжает активно расширять аудиторию в Telegram с помощью подобных розыгрышей. Ранее конкурсы проводились только в основном канале, теперь они появились и на тематических профильных страницах. Это значит, что у пользователей БК стало больше шансов получить фрибет.