БК PARI: фрибеты на 727 рублей за подписку на Telegram-канал

Нужно полностью соблюдать правила акции:

1. Создать учетную запись в PARI, если она отсутствует.

2. Оформить подписку на Telegram-канал TNNS.

3. Поставить реакцию под акционным постом и кликнуть «Участвовать».

Подписчики Telegram-канала TNNS за прошлые 7 дней активно участвовали в конкурсе, оставив в общей сложности 21 798 реакций. После подсчета и применения внутреннего коэффициента организаторы рассчитали общий призовой фонд — 7 266 рублей.

Букмекер определит 10 победителей, каждый из которых получит по 727 рублей в виде фрибета. Объявление итогов состоится 9 сентября, подписчики смогут следить за результатами.