Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Esports World Cup

Чтобы стать участником турнира и претендовать на фрибет, необходимо выполнить последовательность шагов:

1. Создайте аккаунт в Winline, если вы еще не зарегистрированы.

2. Зайдите в раздел BetRace и выберите турнир Esports World Cup.

3. Ставьте ординары или экспрессы на матчи Esports World Cup.

4. Собирайте баллы за каждое пари с коэффициентом от 1.30, чтобы продвигаться в таблице лидеров и получить фрибет.

В зачет турнира идут все ставки на события Esports World Cup, независимо от их исхода и размера. Место в рейтинге будет зависеть от суммы заключенных пари. Призовой фонд — 1 000 000 рублей, он будет распределен между 500 лидерами по объему ставок. Игрок с наибольшей активностью получит главный фрибет на 150 000 рублей.