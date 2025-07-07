Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Esports World Cup

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Букмекерская компания Winline запустила турнир BetRace, приуроченный к соревнованиям Esports World Cup 2025. До 23 июля участникам предлагается делать ставки на киберспортивные события и накапливать баллы в зачет турнира. Призовой фонд составляет 1 000 000 рублей и будет поделен между 500 наиболее активных игроков. Размер фрибетов — до 150 000 рублей. Принять участие в акции могут все клиенты БК.
Чтобы стать участником турнира и претендовать на фрибет, необходимо выполнить последовательность шагов:
1. Создайте аккаунт в Winline, если вы еще не зарегистрированы.
2. Зайдите в раздел BetRace и выберите турнир Esports World Cup.
3. Ставьте ординары или экспрессы на матчи Esports World Cup.
4. Собирайте баллы за каждое пари с коэффициентом от 1.30, чтобы продвигаться в таблице лидеров и получить фрибет.
В зачет турнира идут все ставки на события Esports World Cup, независимо от их исхода и размера. Место в рейтинге будет зависеть от суммы заключенных пари. Призовой фонд — 1 000 000 рублей, он будет распределен между 500 лидерами по объему ставок. Игрок с наибольшей активностью получит главный фрибет на 150 000 рублей.
Начисленный фрибет действует 30 дней с момента его получения. В течение этого периода его можно использовать для заключения ставок на любые спортивные дисциплины с минимальным коэффициентом 1.01. Разрешенные типы ставок — ординары и экспрессы.
Для получения денег потребуется пройти стандартную процедуру:
Вывод средств в Winline доступен только после прохождения полной идентификации.
Краткое описание условий акции оформлено в виде наглядной таблицы.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
23.07.2025 (09:59 МСК)
В столице Саудовской Аравии собрались лучшие киберспортсмены со всего мира, чтобы сразиться в крупнейшем ежегодном турнире. Esports World Cup охватывает множество дисциплин — от Dota 2 и CS2 до League of Legends и PUBG Mobile. Масштаб событий впечатляет — сотни матчей открывают широчайшие возможности для продуманных ставок.
Букмекерская контора Winline вновь запускает традиционный турнир BetRace, который знаком многим опытным игрокам. Формат и правила остались неизменными, что значительно упрощает участие. Опытные бетторы быстро возвращаются к привычной стратегии, а новичкам предлагается отличный шанс быстро освоиться и попробовать свои силы в ставках на киберспорт.
Основные моменты, на которые лучше сразу обратить внимание:
Плюсы
Минусы
|➕ Каждый клиент Winline может присоединиться к турниру и побороться за призы
|➖ Для продвижения в турнире требуется большой оборот ставок
|➕ В зачет идут пари любого размера
Букмекеры часто запускают специальные акции и бонусные программы для ставок на киберспорт.
Если вы следите за пикингами в Dota 2, clutch-моментами в CS2 и тимфайтами в LoL — этот турнир для вас. Здесь важна не только удача, но и аналитика, внимательность и чутье. Winline дает шанс не просто наблюдать за Esports World Cup, но и заработать до 150 000 рублей в виде фрибета. Формат турнира таков, что даже новички смогут быстро освоиться и побороться за место в топе.