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7 июля 11:57ГлавнаяБонусы
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Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Esports World Cup

150000 ₽
Бонус
15 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
50 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Стартуй в BetRace уже сегодня!

Букмекерская компания Winline запустила турнир BetRace, приуроченный к соревнованиям Esports World Cup 2025. До 23 июля участникам предлагается делать ставки на киберспортивные события и накапливать баллы в зачет турнира. Призовой фонд составляет 1 000 000 рублей и будет поделен между 500 наиболее активных игроков. Размер фрибетов — до 150 000 рублей. Принять участие в акции могут все клиенты БК.

Как получить бонус БК Winline до 150 000 рублей за пари на Esports World Cup

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Чтобы стать участником турнира и претендовать на фрибет, необходимо выполнить последовательность шагов:

1. Создайте аккаунт в Winline, если вы еще не зарегистрированы.

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2. Зайдите в раздел BetRace и выберите турнир Esports World Cup.

3. Ставьте ординары или экспрессы на матчи Esports World Cup.

4. Собирайте баллы за каждое пари с коэффициентом от 1.30, чтобы продвигаться в таблице лидеров и получить фрибет.

В зачет турнира идут все ставки на события Esports World Cup, независимо от их исхода и размера. Место в рейтинге будет зависеть от суммы заключенных пари. Призовой фонд — 1 000 000 рублей, он будет распределен между 500 лидерами по объему ставок. Игрок с наибольшей активностью получит главный фрибет на 150 000 рублей. 

Как отыграть бонус Winline до 150 000 рублей за ставки на Esports World Cup

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Начисленный фрибет действует 30 дней с момента его получения. В течение этого периода его можно использовать для заключения ставок на любые спортивные дисциплины с минимальным коэффициентом 1.01. Разрешенные типы ставок — ординары и экспрессы.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Winline

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Для получения денег потребуется пройти стандартную процедуру:

  1. Нажмите «Войти» в верхнем углу сайта или приложения и введите свои регистрационные данные.
  2. Кликните на иконку аккаунта и выберите раздел «Пополнение и вывод».
  3. Откройте вкладку «Вывод», здесь отображаются доступные способы перевода средств.
  4. Выберите удобный платежный сервис, укажите нужную сумму и нажмите «Заказать».
  5. Подтвердите операцию при помощи кода из SMS.

Вывод средств в Winline доступен только после прохождения полной идентификации.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 150 000 рублей от Winline

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Краткое описание условий акции оформлено в виде наглядной таблицы.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

50 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

23.07.2025 (09:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 150 000 рублей от БК Winline

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В столице Саудовской Аравии собрались лучшие киберспортсмены со всего мира, чтобы сразиться в крупнейшем ежегодном турнире. Esports World Cup охватывает множество дисциплин — от Dota 2 и CS2 до League of Legends и PUBG Mobile. Масштаб событий впечатляет — сотни матчей открывают широчайшие возможности для продуманных ставок.

Букмекерская контора Winline вновь запускает традиционный турнир BetRace, который знаком многим опытным игрокам. Формат и правила остались неизменными, что значительно упрощает участие. Опытные бетторы быстро возвращаются к привычной стратегии, а новичкам предлагается отличный шанс быстро освоиться и попробовать свои силы в ставках на киберспорт.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Winline

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Основные моменты, на которые лучше сразу обратить внимание:

  • В экспресс не обязательно включать только события Esports World Cup. Достаточно, чтобы хотя бы один исход был из этого турнира.
  • Для участия важно подтвердить согласие с условиями акции при регистрации в турнире.
  • Для снятия денег нужно пройти полную идентификацию и правильно оформить заявку на выплату.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Каждый клиент Winline может присоединиться к турниру и побороться за призы➖ Для продвижения в турнире требуется большой оборот ставок
➕ В зачет идут пари любого размера 

Сравнение бонуса Winline за ставки на Esports World Cup с бонусами других БК

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Букмекеры часто запускают специальные акции и бонусные программы для ставок на киберспорт.

Условия

Фонбет

PARI

Мелбет

Название

КиберFON

PARI PASS

Кибербонус

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

10 000 ₽

10 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.50

Срок отыгрыша

7 дней

13 дней

5 дней

Минимальный депозит

500 ₽

1000 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Если вы следите за пикингами в Dota 2, clutch-моментами в CS2 и тимфайтами в LoL — этот турнир для вас. Здесь важна не только удача, но и аналитика, внимательность и чутье. Winline дает шанс не просто наблюдать за Esports World Cup, но и заработать до 150 000 рублей в виде фрибета. Формат турнира таков, что даже новички смогут быстро освоиться и побороться за место в топе.

Валентин Васильев

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