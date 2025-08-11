Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на BLAST Bounty S2

Чтобы побороться за фрибеты, достаточно выполнить несколько простых шагов:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт Winline.

2. Пройдите идентификацию, если ранее этого не делали.

3. Откройте раздел BetRace.

4. Выберите турнир BLAST Bounty S2 и тапнете по кнопке «Принять участие».

5. Ставьте экспрессы и ординары на события BLAST Bounty S2 с кэфом от 1.30.

После того, как пари будет рассчитано, его сумма автоматически зачисляется в турнирную таблицу. Чем больше вы ставите — тем выше поднимаетесь в рейтинге.

Турнир продлится до 18.08.2025. По его итогам 500 игроков, совершивших наибольший объем ставок, получат бонусы. Общий призовой фонд составляет 1 000 000 рублей.