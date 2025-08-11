Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на BLAST Bounty S2

Партнерский проект
В букмекерской компании Winline стартовал очередной турнир BetRace. Чтобы включиться в борьбу за фрибеты, достаточно делать ставки на матчи BLAST Bounty S2. Призеры из топ-500 получат бонусы до 150 000 рублей.
Чтобы побороться за фрибеты, достаточно выполнить несколько простых шагов:
1. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт Winline.
2. Пройдите идентификацию, если ранее этого не делали.
3. Откройте раздел BetRace.
4. Выберите турнир BLAST Bounty S2 и тапнете по кнопке «Принять участие».
5. Ставьте экспрессы и ординары на события BLAST Bounty S2 с кэфом от 1.30.
После того, как пари будет рассчитано, его сумма автоматически зачисляется в турнирную таблицу. Чем больше вы ставите — тем выше поднимаетесь в рейтинге.
Турнир продлится до 18.08.2025. По его итогам 500 игроков, совершивших наибольший объем ставок, получат бонусы. Общий призовой фонд составляет 1 000 000 рублей.
Фрибет активен в течение месяца с момента получения. Его разрешается использовать для одиночных ставок и экспрессов. Допустимы любые спортивные события. Коэффициент на каждый исход — от 1.01.
Процесс получения денег стандартный:
Ожидание выплаты в большинстве случаев минимально, однако банковские переводы могут обрабатываться до 72 часов.
Мы выделили самое важное, чтобы вы быстро разобрались в правилах.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
18.08.2025 (09:59 МСК)
На Мальте собрались лучшие в мире игроки CS2 — 32 команды со всего мира сразятся за титул чемпиона и внушительные призовые. Естественно, все взгляды фанатов киберспорта прикованы к этим матчам. Смотреть соревнования становится в разы интереснее вместе с турниром BetRace.
Букмекер подготовил щедрые бонусы для большого числа бетторов, у каждого есть шанс выиграть один из фрибетов. Именно поэтому для ставок на BLAST Bounty S2 я выбираю Winline, здесь ценят клиентов и делают игру по-настоящему увлекательной.
Для активации бонуса требуется успешная верификация личности. Также важно внимательно следить за условиями отыгрыша. Для вывода выигрыша с фрибета необходимо сделать ставку с определенным минимальным коэффициентом, а несоблюдение этого требования приведет к аннулированию бонуса.
Плюсы
Минусы
|➕ Минимум требований для участия
|➖ Для успеха нужен высокий оборот ставок
|➕ 500 призовых позиций
Призовой фонд турнира большой, шансы на фрибеты хорошие, если подходить к пари с умом и не терять контроль над банком. Для попадания в топ потребуется делать много ставок и быть внимательным к выбору событий.