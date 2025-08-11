Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



11 августа 10:14ГлавнаяБонусы
БК ВинлайнФрибеты за депозит

Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на BLAST Bounty S2

150000 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
50 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Врывайтесь в игру и забирайте фрибет!

В букмекерской компании Winline стартовал очередной турнир BetRace. Чтобы включиться в борьбу за фрибеты, достаточно делать ставки на матчи BLAST Bounty S2. Призеры из топ-500 получат бонусы до 150 000 рублей.

Как получить бонус БК Winline до 150 000 рублей за пари на BLAST Bounty S2

Свернуть

Чтобы побороться за фрибеты, достаточно выполнить несколько простых шагов:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт Winline.

image not found

2. Пройдите идентификацию, если ранее этого не делали.

3. Откройте раздел BetRace.

4. Выберите турнир BLAST Bounty S2 и тапнете по кнопке «Принять участие».

5. Ставьте экспрессы и ординары на события BLAST Bounty S2 с кэфом от 1.30.

После того, как пари будет рассчитано, его сумма автоматически зачисляется в турнирную таблицу. Чем больше вы ставите — тем выше поднимаетесь в рейтинге.

Турнир продлится до 18.08.2025. По его итогам 500 игроков, совершивших наибольший объем ставок, получат бонусы. Общий призовой фонд составляет 1 000 000 рублей.

Как отыграть бонус Winline до 150 000 рублей за ставки на BLAST Bounty S2

Свернуть

Фрибет активен в течение месяца с момента получения. Его разрешается использовать для одиночных ставок и экспрессов. Допустимы любые спортивные события. Коэффициент на каждый исход — от 1.01.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Winline

Свернуть

Процесс получения денег стандартный:

  1. Войдите в личный кабинет через сайт или мобильное приложение.
  2. Перейдите в меню аккаунта и откройте раздел с финансовыми операциями.
  3. Выберите предпочтительный способ вывода.
  4. Укажите желаемую сумму.
  5. Подтвердите операцию с помощью кода из SMS.

Ожидание выплаты в большинстве случаев минимально, однако банковские переводы могут обрабатываться до 72 часов.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 150 000 рублей от Winline

Свернуть

Мы выделили самое важное, чтобы вы быстро разобрались в правилах.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

50 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

18.08.2025 (09:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 150 000 рублей от БК Winline

Свернуть

На Мальте собрались лучшие в мире игроки CS2 — 32 команды со всего мира сразятся за титул чемпиона и внушительные призовые. Естественно, все взгляды фанатов киберспорта прикованы к этим матчам. Смотреть соревнования становится в разы интереснее вместе с турниром BetRace.

Букмекер подготовил щедрые бонусы для большого числа бетторов, у каждого есть шанс выиграть один из фрибетов. Именно поэтому для ставок на BLAST Bounty S2 я выбираю Winline, здесь ценят клиентов и делают игру по-настоящему увлекательной.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Winline

Свернуть

Для активации бонуса требуется успешная верификация личности. Также важно внимательно следить за условиями отыгрыша. Для вывода выигрыша с фрибета необходимо сделать ставку с определенным минимальным коэффициентом, а несоблюдение этого требования приведет к аннулированию бонуса.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Минимум требований для участия➖ Для успеха нужен высокий оборот ставок
➕ 500 призовых позиций 

Сравнение бонуса Winline до 150 000 рублей с бонусами других БК

Свернуть

Лидеры рынка ставок регулярно запускают привлекательные акции для игроков, изучим их свежие предложения.

Условия

Фонбет

Мелбет

Леон

Название

КиберFON

Кибербонус

Киберлето

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

10 000 ₽

15 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.50

1.30

Срок отыгрыша

7 дней

5 дней

7 дней

Минимальный депозит

500 ₽

1000 ₽

100 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Призовой фонд турнира большой, шансы на фрибеты хорошие, если подходить к пари с умом и не терять контроль над банком. Для попадания в топ потребуется делать много ставок и быть внимательным к выбору событий.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer173 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer507 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer128 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 7 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer507 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 7 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё