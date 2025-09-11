БК Winline: фрибеты до 1000 рублей за участие в опросе в Telegram

Партнерский проект
Winline проводит розыгрыш фрибетов в своих Telegram-каналах. Пользователям достаточно заполнить графы опроса и автоматически получить шанс выиграть часть призового фонда в 50 000 рублей. Участвуя сразу на нескольких каналах, можно увеличить свои шансы.
Чтобы получить шанс на фрибет, сделайте несколько легких действий:
1. Создайте аккаунт в «Винлайн» или войдите в существующий профиль.
2. Оформите подписку на Telegram-канал(ы) БК с опросом.
3. Найдите пост с розыгрышем и пройдите опрос по ссылке, указав свой идентификатор Winline.
Для участия не требуется депозит или ставки. Игроку достаточно пройти опрос на одном или нескольких каналах:
На какие вопросы игроку придется отвечать?
На каждом канале разыгрываются 10 фрибетов по 1000 рублей. Приняв участие сразу на всех каналах, вы получаете больше шансов на победу. Общий фонд розыгрыша составляет 50 000 рублей. Счастливчиков определит рандомайзер.
Полученный фрибет можно использовать для одиночных ставок и экспресс-пари. Ограничений по минимальному или максимальному коэффициенту нет. Срок действия бесплатной ставки составляет 30 дней с момента зачисления, после чего она автоматически сгорает.
Все условия розыгрыша можно увидеть в таблице.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
14.09.2025 (23:59 МСК)
Ваши ответы в опросе не влияют на возможность получения бонуса.
|Плюсы
|Минусы
|➕ От клиента не требуется делать ставки, пополнять счет или соревноваться с другими игроками
|➖ Получение фрибета зависит от случайного розыгрыша
|➕ Шанс увеличить выигрыш, пройдя опросы в нескольких каналах
Участники могут внести свой вклад в развитие Telegram-каналов БК и поделиться мнением о контенте. За активность букмекер награждает часть клиентов фрибетами, что делает акцию справедливой.