БК Winline: фрибеты до 3000 рублей и скины CS2 за подписку на Telegram-каналы

В честь яркого киберспортивного события — WINLINE Pro League — букмекерская компания «Винлайн» подготовила для своих подписчиков особенный подарок. В официальном Telegram-канале стартовал эксклюзивный розыгрыш, где на кону не только фрибеты номиналом до 3000 рублей, но и уникальные скины CS2. Всего будет определено 30 счастливчиков.