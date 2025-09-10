БК Winline: фрибеты до 3000 рублей и скины CS2 за подписку на Telegram-каналы

Партнерский проект
В честь яркого киберспортивного события — WINLINE Pro League — букмекерская компания «Винлайн» подготовила для своих подписчиков особенный подарок. В официальном Telegram-канале стартовал эксклюзивный розыгрыш, где на кону не только фрибеты номиналом до 3000 рублей, но и уникальные скины CS2. Всего будет определено 30 счастливчиков.
Чтобы включиться в борьбу за призы, сделайте пару простых шагов:
1. Создайте аккаунт в «Винлайн» (для новых пользователей).
2. Подпишитесь в Telegram на WINLINE FACEIT и SGL Studio.
3. Лайкните акционный пост ❤️ и кликните «Участвую!».
Розыгрыш приурочен к WINLINE Pro League и ориентирован на аудиторию, которая увлекается киберспортом. Победители определятся случайным образом среди всех, кто выполнит условия участия. Розыгрыш скинов и фрибетов пройдет 21 сентября.
Место
Приз
1
Сэр «Чёртов болтун» Дэррил
2
Взломщица Вольцманн
3-4
AK-47
5-6
Desert Eagle
7-8
M4A4
9-10
Glock-18
11-12
USP-S
13-14
AWP
15-16
UMP-45
17-18
Фрибет на 3000 ₽
19-20
Фрибет на 2000 ₽
21-24
Фрибет на 1000 ₽
25-30
Фрибет на 500 ₽
Фрибет можно применить для ординаров и экспрессов. Никаких ограничений по коэффициентам нет. Бесплатная ставка действует 30 дней с момента получения, после чего автоматически аннулируется.
Все детали розыгрыша сведены в простую таблицу.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.09.2025 (17:59 МСК)
В Telegram-каналах букмекера Winline периодически проходят акции и конкурсы для аудитории.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Дополнительных финансовых вложений не понадобится
|➖ Всего 30 участников станут обладателями призов
|➕ В качестве подарков — эксклюзивные скины и фрибеты до 3000 рублей
Акция в первую очередь порадует поклонников CS2. Многие из представленных в розыгрыше скинов считаются редкими и труднодоступными, а здесь их можно получить всего за подписку на Telegram-каналы.