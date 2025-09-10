Ведомости
10 сентября 8:40
БК Винлайн

БК Winline: фрибеты до 3000 рублей и скины CS2 за подписку на Telegram-каналы

5000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Скины и фрибеты без денежных вложений!

В честь яркого киберспортивного события — WINLINE Pro League — букмекерская компания «Винлайн» подготовила для своих подписчиков особенный подарок. В официальном Telegram-канале стартовал эксклюзивный розыгрыш, где на кону не только фрибеты номиналом до 3000 рублей, но и уникальные скины CS2. Всего будет определено 30 счастливчиков.

Как получить бонус Winline до 3000 рублей за подписку на телеграм-каналы

Свернуть

Чтобы включиться в борьбу за призы, сделайте пару простых шагов:

1. Создайте аккаунт в «Винлайн» (для новых пользователей).

2. Подпишитесь в Telegram на WINLINE FACEIT и SGL Studio.

3. Лайкните акционный пост ❤️ и кликните «Участвую!».

Розыгрыш приурочен к WINLINE Pro League и ориентирован на аудиторию, которая увлекается киберспортом. Победители определятся случайным образом среди всех, кто выполнит условия участия. Розыгрыш скинов и фрибетов пройдет 21 сентября.

Место

Приз

1

Сэр «Чёртов болтун» Дэррил

2

Взломщица Вольцманн

3-4

AK-47

5-6

Desert Eagle

7-8

M4A4

9-10

Glock-18

11-12

USP-S

13-14

AWP

15-16

UMP-45

17-18

Фрибет на 3000 ₽

19-20

Фрибет на 2000 ₽

21-24

Фрибет на 1000 ₽

25-30

Фрибет на 500 ₽

Как отыграть бонус Winline до 3000 рублей за подписку на тг-каналы

Свернуть

Фрибет можно применить для ординаров и экспрессов. Никаких ограничений по коэффициентам нет. Бесплатная ставка действует 30 дней с момента получения, после чего автоматически аннулируется.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

Свернуть

Все детали розыгрыша сведены в простую таблицу.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

21.09.2025 (17:59 МСК)

В Telegram-каналах букмекера Winline периодически проходят акции и конкурсы для аудитории.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Дополнительных финансовых вложений не понадобится➖ Всего 30 участников станут обладателями призов
➕ В качестве подарков — эксклюзивные скины и фрибеты до 3000 рублей 

Заключение

Свернуть

Акция в первую очередь порадует поклонников CS2. Многие из представленных в розыгрыше скинов считаются редкими и труднодоступными, а здесь их можно получить всего за подписку на Telegram-каналы.

Валентин Васильев

