БК Winline: фрибеты до 5000 рублей и iPhone 17 за подписку на Telegram-канал и депозит

Партнерский проект
Совместный розыгрыш от Winline и проекта «Коммент.Шоу» дает возможность пользователям БК побороться за ценные призы. Среди наград — новый iPhone 17, игровая консоль PlayStation 5, футбольные майки топ-клубов и фрибеты по 5000 рублей. Чтобы принять участие, достаточно подписаться на телеграм-канал и пополнить счет от 500 рублей.
Принять участие можно, выполнив минимальный набор условий:
1. Зарегистрироваться в БК Winline с использованием промокода COMMENTSHOW (или авторизоваться, если аккаунт уже есть).
2. Подписаться на канал Winline Превью.
3. Привязать учетную запись к Telegram-боту.
4. Внести депозит на сумму от 500 рублей.
Итоги акции подведут 10 ноября. Всего предусмотрено 11 наград.
Место
Приз
1
Смартфон Apple iPhone 17
2
Игровая консоль PlayStation 5
3
Футболка ФК Краснодар
4
Футболка ФК Зенит
5
Футболка ФК Спартак
6
Билеты в вип-зону на игру РПЛ
7-11
Фрибет 5000 ₽
Фрибеты от БК активны на протяжении 1 месяца с момента начисления. Минимальный коэффициент для использования бонуса не ограничивается. Типы пари — экспресс и ординар. Полученные призы не требуют дополнительных действий. Ими можно воспользоваться сразу после зачисления.
Все ключевые детали акции можно найти в следующей таблице.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
10.11.2025 (15:00 МСК)
Любители киберспортивных дисциплин смогут поучаствовать в другой акции букмекера, где разыгрываются эксклюзивные скины для CS2 и внушительные фрибеты.
Плюсы
Минусы
|➕ Щедрый призовой фонд с ценными подарками
|➖ Требуется депозит
|➕ Механика без сложных условий
Набор подарков от Winline и «Коммент.Шоу» просто отличный. Новейшие гаджеты, футболки сильнейших команд РПЛ и солидные фрибеты. Если вы новый клиент БК, то при регистрации не забудьте ввести промокод.