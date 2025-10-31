БК Winline: фрибеты до 5000 рублей и iPhone 17 за подписку на Telegram-канал и депозит

Фрибеты от БК активны на протяжении 1 месяца с момента начисления. Минимальный коэффициент для использования бонуса не ограничивается. Типы пари — экспресс и ординар. Полученные призы не требуют дополнительных действий. Ими можно воспользоваться сразу после зачисления.