Клиенты PARI ставят на «Аталанту» против «Ювентуса» в Серии А

14 января состоится перенесенный матч 19-го тура Серии А между «Аталантой» и «Ювентусом». Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» и начнется в 22:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что у «Аталанты» чуть больше шансов на успех. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.05, что соответствует 46% вероятности. Поставить на успех «Ювентуса» можно за 3.90, а если соперники поделят очки, сыграет ставка за 3.30. Вероятности этих исходов составляют примерно 25% и 29%.

Клиенты в основном согласны с букмекерами. 58% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех хозяев арены. 27% сделано на «Ювентус» и 15% — на ничью. Один из клиентов поставил 160 000 рублей на «Старую синьору» с форой (+1.5) по коэффициенту 1.28 в составе экспресса из трех событий. Суммарный коэффициент купона составил 4.08.

Как правило, в матчах «Ювентуса» и «Аталанты» не так много голов — ставка на тотал больше 2.5 зашла только в одном из пяти последних противостояний этих команд. По оценкам аналитиков, предстоящая игра также получится низовой. Поставить на тотал больше 2.5 можно по коэффициенту 2.30, тотал меньше 2.5 котируется за 1.65.

Букмекеры не ждут обмена голами. Поставить на то, что забьет только «Аталанта», можно с коэффициентом 3.50, аналогичная ставка на «Ювентус» доступна за 5.60. Если команды обменяются голами, сыграет коэффициент 1.93.

Наиболее вероятным исходом матча считается ничья 1:1. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 6.00.

«Аталанта» пересекла экватор сезона, находясь в тройке лидеров. Бергамаски занимают третью строчку в турнирной таблице, набрав 42 очка. Подопечные Джан Пьеро Гасперини не проигрывают в чемпионате уже 14 матчей. Кроме того, клуб провел серию из 11 побед подряд. «Ювентус» разместился на пятом месте с 33 очками в активе. Этот клуб чаще всех играет вничью в Серии А. На счету «Старой синьоры» уже 12 ничейных результатов. При этом «Юве» еще ни разу никому не уступил.