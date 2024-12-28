Клиенты PARI: «Ньюкасл» нанесет четвертое подряд поражение МЮ

30 декабря в рамках 19-го тура АПЛ сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Поединок состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Ньюкасла» можно с котировкой 2.40, что соответствует примерно 40% вероятности. Успех МЮ оценивается коэффициентом 2.75 (около 34%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.70 (порядка 26%).

Клиенты PARI считают, что три очка заберет «Ньюкасл». На «сорок» приходится около 62% от общего объема на исход игры. Доля «красных дьяволов» составляет 37%, а ничьей — менее 1%.

«Манчестер Юнайтед» подходит к этому поединку с лузстриком из двух игр, в то время как «Ньюкасл», наоборот, выиграл три матча подряд. Аналитики полагают, что очная встреча коллективов получится результативной. Поставить на то, что зрители увидят, как минимум, три гола, можно с коэффициентом 1.62. На четыре гола и больше в поединке аналитики дают коэффициент 2.45.

Поставить на то, что «Ньюкасл» минимум дважды огорчит хозяев, можно с котировкой 1.95. Вероятность того, что подопечные Эдди Хау, как и в трех предыдущих встречах, отправят в ворота соперников сразу три мяча, оценивается коэффициентом 4.10.

«Манчестер Юнайтед» не забивает уже два матча подряд. Ставка на то, что манкунианцы и в этот раз уйдут с поля без голов, доступна за 4.05. Поставить на то, что МЮ забьет хотя бы один гол, можно с котировкой 1.22. Ставка на два и более мячей от хозяев доступна в линии PARI за 2.13. Котировка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, составляет 1.50. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.45.

Наиболее вероятным счетом матча является результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 7.50. Победу «Ньюкасла» со счетом 2:1 можно взять за 9.50. Ставка на победу хозяев с аналогичным счетом доступна за 10.00.

«Манчестер Юнайтед» пока не может прийти в себя, и Рубен Аморим еще не нашел ключ к успеху. Клуб потерпел четыре поражения в последних пяти матчах и опустился на 14-е место в таблице АПЛ. Шансы манкунианцев выиграть турнир лишь теоретические и котируются за 500.00. «Ньюкасл» же поднялся на пятое место, шансы «сорок» завоевать титул — 100.00.