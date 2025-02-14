День святого Валентина и любовь к BetBoom: признайся в любви и получи 5000 фрибетов!

В один из самых популярных праздников принято дарить валентинки, в честь святого Валентина. Радостные и светлые эмоции принято делить с самыми близкими или с самыми желанными. BetBoom запускает тематический конкурс «Любовь к BetBoom» для всех клиентов! Поделитесь своими чувствами с букмекерской компанией.

Для участия в конкурсе необходимо написать свое признание в любви к BetBoom на сайте акции или в клубе наземной сети. Будьте оригинальными и креативными. Топ-100 отправителей онлайн получат по 5000 фрибетов, а автор самого оригинального поздравления получит романтический уикенд в отеле для двоих. Среди гостей клубов BetBoom будет разыгрываться 1 000 000 фрибетов/бонусов для авторов самых креативных и романтичных валентинок.

Прием признаний в любви будет проходить с 14 февраля по 16 февраля, начисление фрибетов пройдет 17 февраля. Главный победитель будет объявлен 18 февраля.

Адреса клубов можно узнать на сайте.

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