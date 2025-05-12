Клиенты PARI ставят на победу «Барселоны» над «Вильярреалом» в 37-м туре Ла Лиги

18 мая в матче 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» примет «Вилльярреал» на Олимпийском стадионе «Монтжуик» в столице Каталонии. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на предстоящее событие.

В преддверии встречи букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На триумф «Барселоны» можно поставить по коэффициенту 1.83, что соответствует примерно 53% вероятности. Победа «Вильярреала» в линии PARI идет за 3.75 (приблизительно 25%). Котировки на ничью составляют 4.20 (около 22%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу «Барсы». В общем объеме ставок на исход встречи 99% приходится на победу каталонского клуба.

Эксперты ждут от команд Ханса-Дитера Флика и Марселино Гарсии Тораля результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито как минимум четыре мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.88. Вероятность противоположного исхода (не более четырех мячей на двоих) котируется за 1.92. Котировки на обмен голами составляют 1.40, обратный исход доступен за 2.90.

В линии на точный счет наиболее вероятный вариант — победа «Барсы» 2:1 за 9.50. Поставить на каталонцев с нулевой форой можно за 1.43. Аналогичная ставка на гостей предлагается за 2.80. Если счет откроют хозяева, сыграет ставка за 1.65. Пари на дебютный гол в исполнении гостей будет рассчитано за 2.20. Вероятность сухой победы любой из команд котируется за 3.05.

«Барса» подходит к воскресному матчу в статусе чемпиона Испании. Каталонский клуб набрал за 36 матчей 85 очков и стал недосягаемым для ближайшего преследователя — мадридского «Реала». «Вильярреал» идет на пятой строчке с 64 баллами. Встреча этих команд в первом круге завершилась крупной победой «Барсы» со счетом 5:1.