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17 мая 19:21ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на победу «Барселоны» над «Вильярреалом» в 37-м туре Ла Лиги

В общем объеме ставок на исход встречи 99% приходится на победу каталонского клуба
Валентин Васильев

18 мая в матче 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» примет «Вилльярреал» на Олимпийском стадионе «Монтжуик» в столице Каталонии. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на предстоящее событие.

В преддверии встречи букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На триумф «Барселоны» можно поставить по коэффициенту 1.83, что соответствует примерно 53% вероятности. Победа «Вильярреала» в линии PARI идет за 3.75 (приблизительно 25%). Котировки на ничью составляют 4.20 (около 22%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу «Барсы». В общем объеме ставок на исход встречи 99% приходится на победу каталонского клуба.

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Эксперты ждут от команд Ханса-Дитера Флика и Марселино Гарсии Тораля результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито как минимум четыре мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.88. Вероятность противоположного исхода (не более четырех мячей на двоих) котируется за 1.92. Котировки на обмен голами составляют 1.40, обратный исход доступен за 2.90.

В линии на точный счет наиболее вероятный вариант — победа «Барсы» 2:1 за 9.50. Поставить на каталонцев с нулевой форой можно за 1.43. Аналогичная ставка на гостей предлагается за 2.80. Если счет откроют хозяева, сыграет ставка за 1.65. Пари на дебютный гол в исполнении гостей будет рассчитано за 2.20. Вероятность сухой победы любой из команд котируется за 3.05.

«Барса» подходит к воскресному матчу в статусе чемпиона Испании. Каталонский клуб набрал за 36 матчей 85 очков и стал недосягаемым для ближайшего преследователя — мадридского «Реала». «Вильярреал» идет на пятой строчке с 64 баллами. Встреча этих команд в первом круге завершилась крупной победой «Барсы» со счетом 5:1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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