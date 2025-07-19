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19 июля 10:30ГлавнаяНовости

Барриос — Пакьяо, Фундора — Цзю II: где смотреть бокс, во сколько начнутся бои

Возвращение легендарного Пакмана
Руслан Ипполитов
Источник: Premier Boxing
Источник: Premier Boxing

В ночь на воскресенье, 20 июля, по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет крупный боксерский турнир.

В главном событии вечера сойдутся американо-мексиканский спортсмен Марио Барриос и филиппинец Мэнни Пакьяо. На кону 12-раундового боя будет стоять титул WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг), которым на данный момент владеет Барриос.

Действующему чемпиону 30 лет, на профессиональном ринге он выиграл 29 боев (18 — нокаутами) при двух поражениях (одно — нокаутом) и одной ничьей.

Пакьяо 46 лет, поединок станет для него первым после возобновления карьеры. Прошлый профессиональный бой ветеран провел в августе 2021 года. Всего на ринге филиппинец одержал 62 победы (39 — нокаутами) при восьми поражениях (три — нокаутами) и двух ничьих. Пакьяо — единственный боксер, становившийся чемпионом в восьми дивизионах.

Аналитики букмекерской конторы FONBET выделяют Барриоса как фаворита. На его победу дают коэффициент 1,42. На успех Пакьяо там же можно поставить за 3,05, на ничью — за 20,50.

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Во втором по значимости событии турнира встретятся американец Себастьян Фундора и австралиец Тим Цзю. Представитель США будет защищать титул в первом среднем весе (до 69,85 кг) по версии WBC. 

Действующему чемпиону 27 лет, на профессиональном ринге он выиграл 22 боев (14 — нокаутами) при одном досрочном поражении и одной ничьей. 30-летний претендент одержал 25 побед (18 — нокаутами) и уступил дважды (один раз — нокаутом).

Соперники уже встречались на ринге в марте прошлого года. Тогда Фундора победил Цзю раздельным решением судей.

Аналитики букмекерской конторы FONBET выделяют австралийца как фаворита. На его победу дают коэффициент 1,65. На успех Фундоры там же можно поставить за 2,40, на ничью — за 17,00.

ПРОГНОЗ НА БОЙ ФУНДОРА — ЦЗЮ

Где смотреть

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Турнир на арене «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в воскресенье, 20 июля, в 03:00 по московскому времени. Бой Фундора — Цзю II стоит ожидать не ранее 04:30 мск, а главный поединок Барриос — Пакьяо стартует не ранее 06:00 мск.

В России легальная бесплатная прямая видеотрансляция не будет доступна. Текстовые трансляции проведут ведущие спортивные СМИ.

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