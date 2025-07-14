Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



13 июля 16:38ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Марио Барриос — Мэнни Пакьяо, 20 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Возвращение легендарного чемпиона
Александр Бокулёв
Источник: Premier Boxing Champions
Источник: Premier Boxing Champions

В ночь на воскресенье, 20 июля, по московскому времени, в Лас-Вегасе пройдет крупный вечер бокса, который возглавит титульный бой с участием Мэнни Пакьяо. Легендарный филиппинец возобновляет карьеру и сразу поборется за титул WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) с мексикано-американским спортсменом Марио Барриосом. Анализируем линию букмекеров на один из главных поединков года.

ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Статистика

Свернуть

Барриос

 

Пакьяо

Мексика / США

Страна

Филиппины

30

Возраст

46

32

Бои

72

29 (18)

Победы (нокауты)

62 (39)

2 (1)

Поражения (нокауты)

8 (3)

1

Ничьи

2

16

Место в рейтинге полусреднего дивизиона BoxRec

Неактивен

183

Рост (см)

166

180

Размах рук (см)

170

Правша

Стойка

Левша

Марио Барриос

Свернуть

На профессиональном ринге выступает с 2013 года. В 2018-м выиграл пояс WBA Inter-Continental в полусреднем весе. В 2019-м забрал титул WBA (Regular) в первой полусредней категории, который защитил один раз, после чего уступил Джервонте Дэвису. Затем потерпел еще одно поражение (от Кита Турмана), вышел на серию из трех побед и стал обладателем временного пояса WBC в полусреднем весе. В июне прошлого года был повышен до полноправного чемпиона. В последнем поединке в ноябре добился ничьей с Абелем Рамосом раздельным решением судей и впервые защитил титул.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Мэнни Пакьяо

Свернуть

Начал выступление на профессиональном ринге в 1995 году в 16-летнем возрасте. Первый титул чемпиона мира выиграл в 1998-м — по версии WBC в наилегчайшем весе. Впоследствии стал единственным боксером в истории, который забрал 12 поясов в восьми дивизионах. Признавался лучшим боксером года и десятилетия (2000-е) по различным версиям. Последний профессиональный бой провел в августе 2021-го и уступил Йорденису Угасу единогласным решением судей, из-за чего потерял пояс WBA (Super) в полусреднем весе. В минувшем июне был включен в Международный зал славы бокса.

В 2007 году начал политическую карьеру на Филиппинах и был сначала конгрессменом, а затем сенатором. В 2022-м участвовал в президентских выборах, но проиграл. В октябре 2014-го дебютировал в профессиональном баскетболе и за три сезона провел десять матчей. Также снимался в кино и записывал песни.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на бокс с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа БарриосаПобеда ПакьяоТМ (10,5)ТБ (10,5)
FONBET1,353,352,181,61

Прогноз на бой

Свернуть

Разумеется, максимально неудобный поединок в контексте ставок. Пакьяо 46 лет, на профессиональный ринг он не выходил почти четыре года, и в таких обстоятельствах едва ли можно даже с минимальной уверенностью предсказать, в каких кондициях предстанет филиппинец. При этом соперник для возвращения подобран максимально лояльно — Барриос выглядит слабейшим из действующих чемпионов мира в полусреднем весе. Неслучайно он впервые защитил пояс не победой, а через ничью.

Но свои козыри у мексиканско-американского спортсмена есть. Он довольно качественно держит удар, умеет работать на очки и при этом обладает хорошим нокаутирующим потенциалом. Однако в целом Барриос слишком прямолинеен для такого уровня. Праймовый Пакьяо не оставил бы ему ни шанса, но витает всё тот же вопрос — какие из былых навыков сохранил филиппинец.

Прежде всего, вызывает опасение функциональная готовность претендента. 12 раундов на таком уровне против гораздо более молодого соперника — огромный вызов. И с трудом представляется, что Пакьяо сможет уверенно переработать оппонента по очкам. Больше верится в победу филиппинца через фирменные взрывные атаки (но опять же — с потерей скорости) и нокаут, пока на то будут силы.

Резюмируя, любое пари на данный бой кажется чересчур рискованным. Ставку на исход в таком случае точно выбирать не будем. Рискнем предположить, что у соперников уйдет немало времени на раскачку и адаптацию, вряд ли они будут откровенно рисковать с первых раундов. Остановимся на варианте с тоталом — ТБ (10,5).

Где смотреть бой Барриос Пакьяо

Свернуть

Турнир на арене «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в воскресенье, 20 июля, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Барриос — Пакьяо стоит ожидать не ранее 05:00 мск.

В России легальная бесплатная прямая трансляция не будет доступна.

Полный кард

  • Марио Барриос (Мексика / США) — Мэнни Пакьяо (Филиппины). Полусредний вес. Бой за титул WBC;
  • Себастьян Фундора (США) — Тим Цзю (Австралия). Первый средний вес. Бой за титулы WBC и WBO;
  • Исаак Крус (Мексика) — Анхель Фиерро (Мексика). Первый полусредний вес;
  • Брэндон Фигероа (США) — Джоэт Гонсалес (США). Полулегкий вес;
  • Давид Пикассо (Мексика) — Кёносукэ Камеда (Япония). Полулегкий вес;
  • Гэри Расселл-младший (США) — Уго Кастанеда (Мексика). Второй полулегкий вес;
  • Марк Магсайо (Филиппины) — Жорже Мата (Мексика). Второй полулегкий вес;
  • Эумир Марсьяль (Филиппины) — Алексис Гайтан (США). Средний вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer535 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer156 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer535 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё