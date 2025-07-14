Марио Барриос — Мэнни Пакьяо, 20 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Разумеется, максимально неудобный поединок в контексте ставок. Пакьяо 46 лет, на профессиональный ринг он не выходил почти четыре года, и в таких обстоятельствах едва ли можно даже с минимальной уверенностью предсказать, в каких кондициях предстанет филиппинец. При этом соперник для возвращения подобран максимально лояльно — Барриос выглядит слабейшим из действующих чемпионов мира в полусреднем весе. Неслучайно он впервые защитил пояс не победой, а через ничью.

Но свои козыри у мексиканско-американского спортсмена есть. Он довольно качественно держит удар, умеет работать на очки и при этом обладает хорошим нокаутирующим потенциалом. Однако в целом Барриос слишком прямолинеен для такого уровня. Праймовый Пакьяо не оставил бы ему ни шанса, но витает всё тот же вопрос — какие из былых навыков сохранил филиппинец.

Прежде всего, вызывает опасение функциональная готовность претендента. 12 раундов на таком уровне против гораздо более молодого соперника — огромный вызов. И с трудом представляется, что Пакьяо сможет уверенно переработать оппонента по очкам. Больше верится в победу филиппинца через фирменные взрывные атаки (но опять же — с потерей скорости) и нокаут, пока на то будут силы.

Резюмируя, любое пари на данный бой кажется чересчур рискованным. Ставку на исход в таком случае точно выбирать не будем. Рискнем предположить, что у соперников уйдет немало времени на раскачку и адаптацию, вряд ли они будут откровенно рисковать с первых раундов. Остановимся на варианте с тоталом — ТБ (10,5).