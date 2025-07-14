Марио Барриос — Мэнни Пакьяо, 20 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 20 июля, по московскому времени, в Лас-Вегасе пройдет крупный вечер бокса, который возглавит титульный бой с участием Мэнни Пакьяо. Легендарный филиппинец возобновляет карьеру и сразу поборется за титул WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) с мексикано-американским спортсменом Марио Барриосом. Анализируем линию букмекеров на один из главных поединков года.
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Барриос
Пакьяо
Мексика / США
Страна
Филиппины
30
Возраст
46
32
Бои
72
29 (18)
Победы (нокауты)
62 (39)
2 (1)
Поражения (нокауты)
8 (3)
1
Ничьи
2
16
Место в рейтинге полусреднего дивизиона BoxRec
Неактивен
183
Рост (см)
166
180
Размах рук (см)
170
Правша
Стойка
Левша
На профессиональном ринге выступает с 2013 года. В 2018-м выиграл пояс WBA Inter-Continental в полусреднем весе. В 2019-м забрал титул WBA (Regular) в первой полусредней категории, который защитил один раз, после чего уступил Джервонте Дэвису. Затем потерпел еще одно поражение (от Кита Турмана), вышел на серию из трех побед и стал обладателем временного пояса WBC в полусреднем весе. В июне прошлого года был повышен до полноправного чемпиона. В последнем поединке в ноябре добился ничьей с Абелем Рамосом раздельным решением судей и впервые защитил титул.
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Начал выступление на профессиональном ринге в 1995 году в 16-летнем возрасте. Первый титул чемпиона мира выиграл в 1998-м — по версии WBC в наилегчайшем весе. Впоследствии стал единственным боксером в истории, который забрал 12 поясов в восьми дивизионах. Признавался лучшим боксером года и десятилетия (2000-е) по различным версиям. Последний профессиональный бой провел в августе 2021-го и уступил Йорденису Угасу единогласным решением судей, из-за чего потерял пояс WBA (Super) в полусреднем весе. В минувшем июне был включен в Международный зал славы бокса.
В 2007 году начал политическую карьеру на Филиппинах и был сначала конгрессменом, а затем сенатором. В 2022-м участвовал в президентских выборах, но проиграл. В октябре 2014-го дебютировал в профессиональном баскетболе и за три сезона провел десять матчей. Также снимался в кино и записывал песни.
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Разумеется, максимально неудобный поединок в контексте ставок. Пакьяо 46 лет, на профессиональный ринг он не выходил почти четыре года, и в таких обстоятельствах едва ли можно даже с минимальной уверенностью предсказать, в каких кондициях предстанет филиппинец. При этом соперник для возвращения подобран максимально лояльно — Барриос выглядит слабейшим из действующих чемпионов мира в полусреднем весе. Неслучайно он впервые защитил пояс не победой, а через ничью.
Но свои козыри у мексиканско-американского спортсмена есть. Он довольно качественно держит удар, умеет работать на очки и при этом обладает хорошим нокаутирующим потенциалом. Однако в целом Барриос слишком прямолинеен для такого уровня. Праймовый Пакьяо не оставил бы ему ни шанса, но витает всё тот же вопрос — какие из былых навыков сохранил филиппинец.
Прежде всего, вызывает опасение функциональная готовность претендента. 12 раундов на таком уровне против гораздо более молодого соперника — огромный вызов. И с трудом представляется, что Пакьяо сможет уверенно переработать оппонента по очкам. Больше верится в победу филиппинца через фирменные взрывные атаки (но опять же — с потерей скорости) и нокаут, пока на то будут силы.
Резюмируя, любое пари на данный бой кажется чересчур рискованным. Ставку на исход в таком случае точно выбирать не будем. Рискнем предположить, что у соперников уйдет немало времени на раскачку и адаптацию, вряд ли они будут откровенно рисковать с первых раундов. Остановимся на варианте с тоталом — ТБ (10,5).
Турнир на арене «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в воскресенье, 20 июля, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Барриос — Пакьяо стоит ожидать не ранее 05:00 мск.
В России легальная бесплатная прямая трансляция не будет доступна.
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