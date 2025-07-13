Себастьян Фундора — Тим Цзю, 20 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

В первом очном поединке спортсменов Фундоре помогло сильное рассечение Цзю. Кровь большую часть боя активно заливала австралийцу лицо, но он всё же добрался до раздельного решения судей. И в целом было заметно, что у Цзю есть всё, чтобы победить американца.

Однако Фундора, помимо выдающихся антропометрических данных, имеет еще один козырь на фоне австралийца — сдержанность. Цзю гораздо более часто и явно суетится и порой создает проблемы сам себе. С таким стилем вдвойне трудно работать на очки на таком уровне, неслучайно от претендента чаще ждут агрессивный прессинг и постоянный поиск нокаута.

С учетом явных проблем Фундоры в обороне у Цзю есть все шансы на досрочную победу. От американца такое достижение представить едва ли возможно. Зато, повторимся, при полной дистанции в 12 раундов у действующего чемпиона более осязаемые шансы победить по очкам.

Чьи же козыри сработают на этот раз? Предположим, что все-таки Цзю. Он продолжает работать над ошибками и развиваться, а последняя досрочная победа, несмотря на скромный уровень оппонента, явно вернула австралийцу уверенность в себе. Ждем, что Цзю будет в фирменном стиле мощно работать и по корпусу, и в голову, при этом представ более аккуратной версией себя. И играем его победу.