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13 июля 17:22ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Себастьян Фундора — Тим Цзю, 20 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Титульный реванш
Александр Бокулёв
Источник: No Limit Boxing
Источник: No Limit Boxing

В ночь на воскресенье, 20 июля, по московскому времени, в Лас-Вегасе пройдет крупный вечер профессионального бокса. Соглавным событием турнира станет поединок в первом среднем весе (до 69,85 кг) между американцем Себастьяном Фундорой и австралийцем Тимом Цзю за пояса WBC и WBO. Сумеет ли сын Кости Цзю вернуть чемпионский титул?

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Статистика

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Фундора

 

Цзю

США

Страна

Австралия

27

Возраст

30

24

Бои

27

22 (14)

Победы (нокауты)

25 (18)

1 (1)

Поражения (нокауты)

2 (1)

1

Ничьи

0

8

Место в рейтинге первого среднего дивизиона BoxRec

10

198

Рост (см)

175

203

Размах рук (см)

179

Левша

Стойка

Правша

Себастьян Фундора

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На профессиональном ринге выступает с 2016 года. В 2022-м выиграл временный пояс WBC в первом среднем весе. Один раз защитил его, после чего уступил Брайану Мендосе нокаутом в седьмом раунде. В марте прошлого года одолел Тима Цзю раздельным решением судей и забрал титулы WBO и WBC в первом среднем весе. В последнем поединке в марте защитил пояса благодаря победе над Чордейлом Букером техническим нокаутом в четвертом раунде.

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Тим Цзю

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Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина (Кости) Цзю, старший брат боксера Никиты Цзю. Занимается боксом с 15 лет, на любительском уровне одержал 33 победы при одном поражении. Восстановившись после травмы руки, в 2016 году дебютировал на профессиональном ринге. Завоевал несколько региональных и континентальных титулов по версиям разных организаций, а в 2019-м стал первым обладателем пояса WBO Global в первом среднем весе. Семь раз защитил этот трофей. 

В 2023-м завоевал временный пояс WBO в первом среднем весе, который защитил один раз. После этого официально стал полноправным чемпионом. Один раз защитил титул, но уступил его Фундоре. Затем проиграл Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за титул IBF. В последнем поединке в апреле в четвертом раунде нокаутировал Джозефа Спенсера и забрал пояс WBO Inter-Continental.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ФундорыПобеда ЦзюТМ (10,5)ТБ (10,5)
FONBET2,401,652,171,62

Прогноз на бой

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В первом очном поединке спортсменов Фундоре помогло сильное рассечение Цзю. Кровь большую часть боя активно заливала австралийцу лицо, но он всё же добрался до раздельного решения судей. И в целом было заметно, что у Цзю есть всё, чтобы победить американца.

Однако Фундора, помимо выдающихся антропометрических данных, имеет еще один козырь на фоне австралийца — сдержанность. Цзю гораздо более часто и явно суетится и порой создает проблемы сам себе. С таким стилем вдвойне трудно работать на очки на таком уровне, неслучайно от претендента чаще ждут агрессивный прессинг и постоянный поиск нокаута. 

С учетом явных проблем Фундоры в обороне у Цзю есть все шансы на досрочную победу. От американца такое достижение представить едва ли возможно. Зато, повторимся, при полной дистанции в 12 раундов у действующего чемпиона более осязаемые шансы победить по очкам. 

Чьи же козыри сработают на этот раз? Предположим, что все-таки Цзю. Он продолжает работать над ошибками и развиваться, а последняя досрочная победа, несмотря на скромный уровень оппонента, явно вернула австралийцу уверенность в себе. Ждем, что Цзю будет в фирменном стиле мощно работать и по корпусу, и в голову, при этом представ более аккуратной версией себя. И играем его победу.

Где смотреть бой Фундора Цзю II

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Турнир на арене «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в воскресенье, 20 июля, в 03:00 по московскому времени. Соглавный бой Фундора — Цзю II стоит ожидать не ранее 04:30 мск.

В России легальная бесплатная прямая трансляция не будет доступна.

Полный кард

  • Марио Барриос (Мексика / США) — Мэнни Пакьяо (Филиппины). Полусредний вес. Бой за титул WBC;
  • Себастьян Фундора (США) — Тим Цзю (Австралия). Первый средний вес. Бой за титулы WBC и WBO;
  • Исаак Крус (Мексика) — Анхель Фиерро (Мексика). Первый полусредний вес;
  • Брэндон Фигероа (США) — Джоэт Гонсалес (США). Полулегкий вес;
  • Давид Пикассо (Мексика) — Кёносукэ Камеда (Япония). Полулегкий вес;
  • Гэри Расселл-младший (США) — Уго Кастанеда (Мексика). Второй полулегкий вес;
  • Марк Магсайо (Филиппины) — Жорже Мата (Мексика). Второй полулегкий вес;
  • Эумир Марсьяль (Филиппины) — Алексис Гайтан (США). Средний вес.

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