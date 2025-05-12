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16 мая 21:12ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 100 000 рублей на победу «Манчестер Сити» над «Кристал Пэлас» в финале Кубка Англии

На счету «Сити» семь побед в Кубке Англии
Валентин Васильев

17 мая в финале Кубка Англии встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на предстоящую игру за престижный трофей.

Перед матчем в столице Великобритании букмекеры считают «горожан» фаворитами. Шансы «Манчестер Сити» взять Кубок с учетом вероятности дополнительного времени и серии пенальти составляют 1.42, что соответствует примерно 68% вероятности. На итоговый триумф «Кристал Пэлас» можно поставить по коэффициенту 2.90 (около 32%).

Котировки на исход игры в основное время также в пользу «Сити». Победа «горожан» по итогам 90 минут игры идет в линии PARI за 1.80 (приблизительно 54% вероятности). Котировки на ничью составляют 3.90 (около 24%). Победа «Кристал Пэлас» в линии PARI идет за 4.40 (примерно 22%).

Клиенты PARI считают фаворитом «Сити». Примерно 96% от общего оборота ставок на исход сегодняшней встречи в основное время приходится на победу «горожан». Еще 3% от всего оборота сделано на успех «Кристал Пэлас», а 1% — на ничью. Кроме того, на «Сити» приходится более 99% от всего объема ставок на итоговую победу той или иной команды, доля «Кристал Пэлас» составляет менее 1%.

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Аналитики PARI ждут от команд Оливера Гласнера и Хосепа Гвардиолы результативной игры. Сделать ставку на то, что соперники забьют как минимум три мяча, можно за 1.77. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.08. Вероятность того, что команды обменяются забитыми мячами, составляет 1.73. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.10. Самыми вероятными исходами матча считается ничья 1:1 и победа «Сити» 1:0 за 8.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий, включив в него ставку на итоговую победу «Сити» за 1.42. Общий коэффициент ставки — 3.22.

В этом сезоне «Манчестер Сити» не смог защитить титул чемпиона Англии после четырех золотых триумфов подряд. За два тура до окончания сезона «Сити» идет на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, сохраняя шансы на выход в Лигу чемпионов. «Кристал Пэлас» занимает 12-е место и не попадет в еврокубки по итогам чемпионата, но еще может пробиться в Лигу Европы в случае победы в Кубке Англии.

На счету «Сити» семь побед в Кубке Англии, последняя из них была одержана в 2023 году. Команда Гвардиолы вышла в финал третий раз подряд. В решающем матче в 2024-м «горожане» уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2). «Кристал Пэлас» не был ни чемпионом Англии, ни обладателем Кубка страны или Кубка лиги. В финале национального Кубка лондонцы сыграют в третий раз. Ранее они доходили до решающей стадии этого турнира в 1990 и 2016 годах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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