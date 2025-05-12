Клиент PARI поставил 100 000 рублей на победу «Манчестер Сити» над «Кристал Пэлас» в финале Кубка Англии

17 мая в финале Кубка Англии встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на предстоящую игру за престижный трофей.

Перед матчем в столице Великобритании букмекеры считают «горожан» фаворитами. Шансы «Манчестер Сити» взять Кубок с учетом вероятности дополнительного времени и серии пенальти составляют 1.42, что соответствует примерно 68% вероятности. На итоговый триумф «Кристал Пэлас» можно поставить по коэффициенту 2.90 (около 32%).

Котировки на исход игры в основное время также в пользу «Сити». Победа «горожан» по итогам 90 минут игры идет в линии PARI за 1.80 (приблизительно 54% вероятности). Котировки на ничью составляют 3.90 (около 24%). Победа «Кристал Пэлас» в линии PARI идет за 4.40 (примерно 22%).

Клиенты PARI считают фаворитом «Сити». Примерно 96% от общего оборота ставок на исход сегодняшней встречи в основное время приходится на победу «горожан». Еще 3% от всего оборота сделано на успех «Кристал Пэлас», а 1% — на ничью. Кроме того, на «Сити» приходится более 99% от всего объема ставок на итоговую победу той или иной команды, доля «Кристал Пэлас» составляет менее 1%.

Аналитики PARI ждут от команд Оливера Гласнера и Хосепа Гвардиолы результативной игры. Сделать ставку на то, что соперники забьют как минимум три мяча, можно за 1.77. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.08. Вероятность того, что команды обменяются забитыми мячами, составляет 1.73. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.10. Самыми вероятными исходами матча считается ничья 1:1 и победа «Сити» 1:0 за 8.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий, включив в него ставку на итоговую победу «Сити» за 1.42. Общий коэффициент ставки — 3.22.

В этом сезоне «Манчестер Сити» не смог защитить титул чемпиона Англии после четырех золотых триумфов подряд. За два тура до окончания сезона «Сити» идет на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, сохраняя шансы на выход в Лигу чемпионов. «Кристал Пэлас» занимает 12-е место и не попадет в еврокубки по итогам чемпионата, но еще может пробиться в Лигу Европы в случае победы в Кубке Англии.

На счету «Сити» семь побед в Кубке Англии, последняя из них была одержана в 2023 году. Команда Гвардиолы вышла в финал третий раз подряд. В решающем матче в 2024-м «горожане» уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2). «Кристал Пэлас» не был ни чемпионом Англии, ни обладателем Кубка страны или Кубка лиги. В финале национального Кубка лондонцы сыграют в третий раз. Ранее они доходили до решающей стадии этого турнира в 1990 и 2016 годах.