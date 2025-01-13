Клиенты PARI разошлись в оценках исхода матча КХЛ ЦСКА — «Спартак»

13 января в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся московские ЦСКА и «Спартак». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии

Букмекеры оценивают шансы хозяев выше. На победу команды Ильи Воробьева в основное время можно поставить за 2.35. Это примерно 42% вероятности. Коэффициент на успех «Спартака» по итогам трех периодов составляет 2.80 (около 35%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.15 (приблизительно 23%).

Котировки на победу «армейцев» с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.78. На итоговый успех красно-белых можно сделать ставку с коэффициентом 2.05.

Клиенты PARI чуть больше верят в успех спартаковцев в основное время матча. На победу команды Алексея Жамнова приходится около 50% от общего оборота ставок этого рынка. Примерно 43% сделано на триумф ЦСКА, еще приблизительно 7% — на ничью. А вот на рынке победы в матче с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 55% на 45% в пользу «армейцев».

Аналитики PARI сомневаются в том, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.00. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили также котировкой 1.82. Взять победу хозяев с нулевой форой можно с коэффициентом 1.75. Аналогичная котировка на «Спартак» составляет 2.08.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 300 000 рублей. Один из игроков заключил пари на эту сумму на то, что «Спартак» забросит как минимум три шайбы (индивидуальный тотал больше 2.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 2.00.

У ЦСКА 25 побед в 43 играх регулярного чемпионата и четвертая строчка в турнирной таблице Западной конференции. Команда Ильи Воробьева проиграла четыре матча подряд, а в двух последних — с минским «Динамо» (0:2) и «Куньлунь Ред Стар» (0:3) — не забросила ни одной шайбы. Шансы «армейцев» стать чемпионами в этом сезоне оценили в 7.00, а поставить на их выход в финал можно с коэффициентом 4.00. Вероятность того, что ЦСКА выиграет Западную конференцию — 11.00.

«Спартак» выиграл 26 из 42 матчей, красно-белые идут третьими на Западе. Команда Алексея Жамнова в своем последнем матче уступила лидеру регулярного чемпионата — «Локомотиву» (4:5). Сделать ставку на то, что спартаковцы выиграют Кубок Гагарина, можно с коэффициентом 10.00, а на выход команды в финал предлагают котировку 5.50. Вероятность того, что подопечные Жамнова станут лучшим клубом Западной конференции, оценили в 15.00.