Финал Кубка России по волейболу, Динамо (Москва) — Зенит-Казань: дата и время, где смотреть, прямая трансляция

В воскресенье, 24 декабря, состоится финал Кубка России по волейболу между московским «Динамо» и клубом «Зенит-Казань». Встреча в столице начнется в 16:30 по местному времени.

Матч пройдет на арене «Динамо». Приобрести билеты можно в кассах или на официальном сайте площадки.

Букмекеры считают фаворитом финала «Зенит». Компания PARI предлагает коэффициент 1,47 на победу казанской команды против 2,70 на триумф динамовцев.

Прямая трансляция встречи будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ», начало эфира - 16:00 по московскому времени. Также смотреть матч «Динамо» - «Зенит-Казань» можно на сервисе «Okko Спорт» в рамках платной подписки.