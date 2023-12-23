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23 декабря 15:40ГлавнаяНовости

Финал Кубка России по волейболу, Динамо (Москва) — Зенит-Казань: дата и время, где смотреть, прямая трансляция

Букмекеры считают фаворитом команду из Татарстана
Руслан Ипполитов
Матч московского «Динамо» и казанского «Зенита». Источник: Роман Кручинин / ВК «Зенит-Казань»
Матч московского «Динамо» и казанского «Зенита». Источник: Роман Кручинин / ВК «Зенит-Казань»

В воскресенье, 24 декабря, состоится финал Кубка России по волейболу между московским «Динамо» и клубом «Зенит-Казань». Встреча в столице начнется в 16:30 по местному времени.

Матч пройдет на арене «Динамо». Приобрести билеты можно в кассах или на официальном сайте площадки.

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Букмекеры считают фаворитом финала «Зенит». Компания PARI предлагает коэффициент 1,47 на победу казанской команды против 2,70 на триумф динамовцев.

Прямая трансляция встречи будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ», начало эфира - 16:00 по московскому времени. Также смотреть матч «Динамо» - «Зенит-Казань» можно на сервисе «Okko Спорт» в рамках платной подписки.

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