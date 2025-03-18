«Кучерова подстегнет перевод в запас». Вышел второй подкаст «Держи пари» с Игорем Ларионовым

На платформе «Звук» вышел второй подкаст «Держи пари» с Игорем Ларионовым. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, главный тренер нижегородского «Торпедо», амбассадор букмекерской компании PARI поделился прогнозами на предстоящие матчи Национальной хоккейной лиги на неделе с 17 по 23 марта.

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» (18 марта). Ожидаю, что будет семь заброшенных шайб, а победит «Лос-Анджелес» — 4:3. Думаю, их опыт будет главным. За «Кингз» играет наш защитник Влад Гавриков, который стал чаще мелькать в протоколах как ассистент и бомбардир. Надеюсь, поможет и Андрей Кузьменко. «Миннесота» в отсутствие Капризова играет не совсем ровно, но это не значит, что команда потеряла шансы на плей-офф.

«Коламбус» — «Нью Джерси» (18 марта). Две хорошо знакомые мне команды. Рад, что за «Коламбус» по нашим детройтским лекалам играет плеяда русских игроков: Проворов, Воронков, Марченко, Чинахов. Все они были у меня в обойме на МЧМ. Они голодны, чтобы попасть в плей-офф. Ожидаю, что будет девять голов и победит «Коламбус».

«Монреаль» — «Оттава» (19 марта). Монреаль — мекка хоккея в Канаде, и я бы отдал предпочтение «Канадиенс». Патрик Лайне начинает расцветать новыми красками. Думаю, что будет восемь шайб и победа «Монреаля».

«Торонто» — «Колорадо» (20 марта). Думаю, все решат второстепенные герои, потому что звезд уровня Маккинона и Макара будут плотно прикрывать. Мое видение этой игры: пять шайб и победа «Торонто».

«Юта» — «Баффало» (20 марта). За «Юту» хорошо играет амбассадор PARI Миша Сергачев — он дирижер игры в обороне. Команда набирает обороты. Прогноз на эту игру: будет семь голов, и победит «Юта».

«Даллас» — «Тампа-Бэй» (21 марта). Крутейшая игра. Уважаю «Даллас»: здесь формируется коллектив для завоевания Кубка Стэнли. Поддерживаю тренера «Тампы» Джона Купера, который недавно посадил на лавку Никиту Кучерова (хоть сам я и не сторонник таких методов). Для меня было открытие, что он не в полной мере работает на команду. Наверняка, Куч все понял. Это его подстегнет. Ставлю на «Даллас». В матче будет семь шайб.

«Эдмонтон» — «Виннипег» (21 марта). «Эдмонтон» сбавил ход после Турнира четырех наций, но преодолеет спад. Вокруг Драйзайтля и Макдэвида найдутся люди, которые сбросят с них ношу. В этой игре глубина состава «Виннипега» окажется сильнее. Будет шесть голов, и победит «Виннипег».

«Cан-Хосе» — «Каролина» (21 марта). «Каролина» — более организованная команда и основной претендент на Кубок Стэнли. Ахо — один из виртуозов «Каролины». Набирает обороты и наш Андрей Свечников. Команды забросят семь шайб, а победа будет за «Каролиной».

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Калгари» (22 марта). «Калгари» играет в энергозатратный хоккей, но без изюминки. Дисциплина и игровой стержень Лу Ламорелло помогут «Айлендерс». Будет закрытый хоккей: пять шайб и победа хозяев.

«Вашингтон» — «Флорида» (23 марта). Крутой матч, который все ожидают. Все внимание к «Вашингтону», потому что недалек тот день, когда Саша Овечкин побьет рекорд Гретцки. Но «Флорида» знает, как выигрывать. Делаю прогноз на пять шайб и победу «Пантерз», которых усилил Маршанд.

«Чикаго» — «Филадельфия» (23 марта). «Чикаго» давно нуждается в перестройке. Конор Бедард пытается взять ношу лидера на себя. Им потребуется еще два-три года. Джон Торторелла в «Филадельфии» хочет вернуть команду на прежний уровень. Думаю, его команда победит в матче с пятью шайбами.