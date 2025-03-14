Клиенты PARI уверены в победе «Локомотива» над «Динамо» в 21-м туре РПЛ

15 марта в одном из центральных матчей 21-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» примет «Динамо». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в столице и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили расклад сил перед игрой и рассказали о ставках клиентов на предстоящее топ-событие.

В преддверии встречи букмекеры считают шансы соперников практически равными. На победу «Локомотива» можно сделать ставку по коэффициенту 2.30, что соответствует примерно 41% вероятности. Котировки на триумф «Динамо» составляют 2.90 (около 33%). Ничья в линии PARI идет за 3.60 (приблизительно 26%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу «Локомотива». На победу «железнодорожников» приходится 70% от общего объема ставок на исход игры. Еще 25% от всего объема пари сделано на триумф «Динамо», а 5% — на ничью.

Эксперты ждут результативной игры от команд Михаила Галактионова и Марцела Лички. По оценкам аналитиков PARI, соперники забьют на двоих как минимум три мяча. Это событие в линии PARI оценивается коэффициентом 1.60. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.30.

Кроме того, ожидается, что ни одной из команд не удастся сыграть в этом матче «на ноль». Вероятность обмена голами оценивается коэффициентом 1.53. Эта ставка зашла в восьми из десяти последних очных встреч «Локо» и «Динамо» в РПЛ. Котировки на обратный исход составляют 2.50.

В линии на точный счет наиболее вероятный вариант — ничья 1:1 за 8.00. Вероятность сухой победы любой из команд котируется за 2.80. Поставить на то, что хозяева откроют счет, можно за 1.80. Аналогичная ставка на гостей идет за 2.10.

Перед матчем в субботу «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками в 20 матчах, при этом клуб не может победить в чемпионате вот уже пять матчей. «Динамо» занимает четвертую строчку с 39 баллами. «Железнодорожники» выиграли у «Динамо» лишь один из десяти последних очных матчей в РПЛ. Пять встреч на этом отрезке завершились победами бело-голубых, а еще четыре раза соперники играли вничью. В первом круге нынешнего сезона команда Лички обыграла «Локо» со счетом 2:1.

Клиентам PARI доступны ставки на итоги сезона РПЛ-2024/25. Шансы «Динамо» финишировать в тройке котируются за 2.80, аналогичная ставка на «Локо» доступна за 5.00. Главным фаворитом чемпионата считается «Зенит». Вероятность седьмого подряд чемпионского триумфа петербуржцев оценивается коэффициентом 1.80.