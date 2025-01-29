Клиенты PARI: «Манчестер Сити» победит «Брюгге» и выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

29 января в матче последнего тура общего этапа Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» примет бельгийский «Брюгге» на «Этихаде». Игра начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Манчестер Сити» явным фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.25, что соответствует примерно 78% вероятности. Триумф «Брюгге» котируется за 12.00 (около 8%). Ничья оценивается в 7.00 (примерно 14%).

Клиенты PARI также не сомневаются в триумфе английского клуба. На победу «горожан» приходится 98% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.40. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 3.00. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.82. Последний раз команды встречались друг с другом в ноябре 2021 года в рамках Лиги Чемпионов. Тогда «Манчестер Сити» разгромил соперника со счетом 4:1.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Сити» с двумя разными результатами — 2:0 и 3:0. Они котируются за 8.00 и 8.50 соответственно. Аналитики полагают, что отличиться в грядущей встрече способны лидеры атак английского клуба Эрлинг Холланд (1.55) и Фил Фоден (2.50).

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 111 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий, включив в него пари ставку на то, что «Манчестер Сити» забьет не менее трех голов, с котировкой 1.70. Общий коэффициент экспресса составил 7.85. В случае успеха чистый выигрыш составит 760 350 рублей.

«Манчестер Сити» занимает 25 место в таблице общего этапа Лиги Чемпионов и рискует остаться без плей-оффа. Команда Хосепа Гвардиолы победила всего дважды, проиграв три матча и два раза сыграв вничью. Отставание от 24-го места, которое дает возможность выйти в стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала, составляет два очка. Таким образом, «Манчестер Сити» нужна только победа в предстоящем матче. «Брюгге» идет на 20-м месте, набрав 11 очков в семи встречах. Бельгийской команде достаточно не проиграть, чтобы выйти в стыки.

Шансы «Манчестер Сити» попасть в число лучших 24 команд по итогам общего этапа оцениваются коэффициентом 1.18, «Брюгге» — 1.17. Вероятность того, что «Сити» после неудачного старта все-таки выиграют Лигу чемпионов, котируются за 8.50. Поставить на чемпионство «Брюгге» можно за 500.00.