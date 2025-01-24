Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Сити» над «Челси» в АПЛ

25 января в центральном матче 23-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Челси». Встреча состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

В преддверии встречи букмекеры считают шансы хозяев на успех более высокими. На победу «Манчестер Сити» можно сделать ставку по коэффициенту 2.02, что соответствует примерно 48% вероятности. Вероятность триумфа «Челси» котируется за 3.25 (около 29%). Ничья в линии PARI идет за 4.05 (приблизительно 23%).

Клиенты PARI склоняются к тому, что успеха добьется действующий чемпион Англии. На победу «Манчестер Сити» приходится 76% от общего объема ставок на исход игры. Еще 16% сделано на триумф «Челси», а 8% — на ничью.

Эксперты ждут от команд Хосепа Гвардиолы и Энцо Марески результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, соперники забьют на двоих как минимум три мяча. Этому событию в линии PARI соответствует коэффициент 1.45. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.75. Загрузить на тотал больше 3.5 по голам можно за 2.03. Стоит отметить, что ставка на ТБ 3.5 сыграла в пяти последних матчах с участием «Ман Сити» во всех турнирах.

Букмекеры считают, что ни одной из команд не удастся сохранить в этом матче ворота «сухими». Вероятность того, чтосоперники забьют друг другу, оценивается коэффициентом 1.40. Котировки на обратный исход составляют 2.80. На отрезке из десяти последних матчей во всех турнирах «Ман Сити» обменивался голами со своими соперниками шесть раз, а «Челси» — семь.

В линии на точный счет наиболее вероятный вариант — ничья 1:1. Спрогнозировать этот результат можно за 9.50. Вероятность победы любой из команд с сухим счетом котируется за 2.90. Поставить на то, что «Ман Сити» забьет первым, можно за 1.70. Аналогичное пари на хозяев идет за 2.20.

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 40 очками, отставая от лидера — «Ливерпуля» — на 10 баллов. «Ман Сити» идет на пятой строчке с 38 очками. На этой неделе «горожане» оказались на грани вылета из Лиги чемпионов после поражения от «ПСЖ» (2:4). «Челси» же готовился к игре всю неделю в связи с перерывом в Лиге конференций. Также стоит отметить, что после поражения от лондонцев в финале ЛЧ-2021 «горожане» восемь раз обыграли своего соперника во всех турнирах, дважды сыграли вничью и ни разу не уступили.

Для клиентов PARI открыта линия на итоги сезона АПЛ-2024/25. Основным претендентом на чемпионский титул считается «Ливерпуль» — коэффициент на победу «красных» составляет 1.20. Следом идет «Арсенал» (4.50). «Ман Сити» (25.00), «Челси» (30.00) и «Ноттингем Форрест» (30.00) входят в топ-5 главных фаворитов турнира.