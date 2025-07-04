Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ

Партнерский проект
Новый, 34-й розыгрыш чемпионата России по футболу стартует в субботу, 19 июля. Премьер-Лига еще не опубликовала детальное расписание первого тура, с разбивкой на дни и временные слоты. Но пары команд уже известны:
Так, чемпион страны, «Краснодар», начнет защиту титула на выезде, в Нижнем Новгороде. Серебряный призер, «Зенит», примет дома финалиста национального Кубка - «Ростов». В первом дерби сезона, если не случится форс-мажора, сойдутся футболисты «Торпедо» и ЦСКА.
Ведущие букмекерские компании России за две недели до старта опубликовали линии на итоги нового сезона. Например, в БК PARI уже сейчас можно сделать долгосрочную ставку на чемпиона и других лауреатов сезона.
Что сразу обращает на себя внимание в топе фаворитов РПЛ, это только второе место триумфатора предыдущего сезона. Аналитики оценили вероятность успешной защиты титула клубом Сергея Галицкого достаточно высоким коэффициентом 4.50. Чемпионство «Зенита» котируется почти вдвое ниже - за 2.40.
Помимо двух сильнейших клубов прошлой кампании в пятерку главных претендентов на чемпионство вошли «Спартак» (коэффициент 5.00), ЦСКА (8.50) и московское «Динамо» (11.00).
Фрибет 25 000 от PARI
Долгоиграющая ставка на «Локомотив» обещает 50-кратный выигрыш, а на «Ростов» - 100-кратный.
|Команда
1 место - да
1 место - нет
1-2 место - да
1-2 место - нет
|«Зенит»
2.40
1.57
1.52
2.55
|«Краснодар»
4.50
1.20
2.20
1.65
|«Спартак»
5.00
1.17
2.35
1.60
|ЦСКА
8.50
1.07
3.50
1.30
|«Динамо»
11.00
1.05
4.50
1.20
Официально новый сезон в российском футболе стартует 12 июля в Казани. В этот день «Краснодар» с ЦСКА поспорят за Суперкубок страны.