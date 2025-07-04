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4 июля 7:05ГлавнаяНовости

Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ

«Зенит» вернет титул, «Спартак» будет в призерах, а «Динамо» с Карпиным - нет?
Валентин Васильев

Новый, 34-й розыгрыш чемпионата России по футболу стартует в субботу, 19 июля. Премьер-Лига еще не опубликовала детальное расписание первого тура, с разбивкой на дни и временные слоты. Но пары команд уже известны:

  • «Торпедо» – ЦСКА
  • «Спартак» – «Динамо»  Мх
  • «Пари Нижний Новгород»  – «Краснодар»
  • «Локомотив»  М – «Сочи»
  • «Ахмат»  – «Рубин»
  • «Динамо»  М – «Балтика»
  • «Зенит»  – «Ростов»
  • «Акрон»  – «Крылья Советов»

Так, чемпион страны, «Краснодар», начнет защиту титула на выезде, в Нижнем Новгороде. Серебряный призер, «Зенит», примет дома финалиста национального Кубка - «Ростов». В первом дерби сезона, если не случится форс-мажора, сойдутся футболисты   «Торпедо» и ЦСКА.

Ведущие букмекерские компании России за две недели до старта опубликовали линии на итоги нового сезона. Например, в БК PARI уже сейчас можно сделать долгосрочную ставку на чемпиона и других лауреатов сезона.

Что сразу обращает на себя внимание в топе фаворитов РПЛ, это только второе место триумфатора предыдущего сезона. Аналитики оценили вероятность успешной защиты титула клубом Сергея Галицкого достаточно высоким коэффициентом 4.50. Чемпионство  «Зенита» котируется почти вдвое ниже - за 2.40.

Помимо двух сильнейших клубов прошлой кампании в пятерку главных претендентов на чемпионство вошли «Спартак» (коэффициент 5.00), ЦСКА (8.50) и московское  «Динамо» (11.00).

Фрибет 25 000 от PARI

Долгоиграющая ставка на «Локомотив» обещает 50-кратный выигрыш, а на «Ростов» - 100-кратный. 

Команда

1 место - да

1 место  - нет

1-2 место - да

1-2 место - нет

«Зенит»

2.40

1.57

1.52

2.55

«Краснодар»

4.50

1.20

2.20

1.65

«Спартак»

5.00

1.17

2.35

1.60

ЦСКА

8.50

1.07

3.50

1.30

«Динамо»

11.00

1.05

4.50

1.20

Официально новый сезон в российском футболе стартует 12 июля в Казани. В этот день «Краснодар» с ЦСКА поспорят за  Суперкубок страны.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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