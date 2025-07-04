Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ

Новый, 34-й розыгрыш чемпионата России по футболу стартует в субботу, 19 июля. Премьер-Лига еще не опубликовала детальное расписание первого тура, с разбивкой на дни и временные слоты. Но пары команд уже известны:

«Торпедо» – ЦСКА

«Спартак» – «Динамо» Мх

«Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»

«Локомотив» М – «Сочи»

«Ахмат» – «Рубин»

«Динамо» М – «Балтика»

«Зенит» – «Ростов»

«Акрон» – «Крылья Советов»

Так, чемпион страны, «Краснодар», начнет защиту титула на выезде, в Нижнем Новгороде. Серебряный призер, «Зенит», примет дома финалиста национального Кубка - «Ростов». В первом дерби сезона, если не случится форс-мажора, сойдутся футболисты «Торпедо» и ЦСКА.

Ведущие букмекерские компании России за две недели до старта опубликовали линии на итоги нового сезона. Например, в БК PARI уже сейчас можно сделать долгосрочную ставку на чемпиона и других лауреатов сезона.

Что сразу обращает на себя внимание в топе фаворитов РПЛ, это только второе место триумфатора предыдущего сезона. Аналитики оценили вероятность успешной защиты титула клубом Сергея Галицкого достаточно высоким коэффициентом 4.50. Чемпионство «Зенита» котируется почти вдвое ниже - за 2.40.

Помимо двух сильнейших клубов прошлой кампании в пятерку главных претендентов на чемпионство вошли «Спартак» (коэффициент 5.00), ЦСКА (8.50) и московское «Динамо» (11.00).

Долгоиграющая ставка на «Локомотив» обещает 50-кратный выигрыш, а на «Ростов» - 100-кратный.

Команда 1 место - да 1 место - нет 1-2 место - да 1-2 место - нет «Зенит» 2.40 1.57 1.52 2.55 «Краснодар» 4.50 1.20 2.20 1.65 «Спартак» 5.00 1.17 2.35 1.60 ЦСКА 8.50 1.07 3.50 1.30 «Динамо» 11.00 1.05 4.50 1.20

Официально новый сезон в российском футболе стартует 12 июля в Казани. В этот день «Краснодар» с ЦСКА поспорят за Суперкубок страны.