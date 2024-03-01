Клиент PARI поставил 1 800 000 рублей на победу СКА в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо»

1 марта СКА примет нижегородское «Торпедо» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали, как ставят клиенты на предстоящий поединок.

Букмекеры считают фаворитами матча хозяев и дают на итоговую победу «армейцев» коэффициент 1.30, что соответствует 73% вероятности. Поставить на то, что с учетом овертайма и серии буллитов сильнее окажутся нижегородцы, можно за 3.55 (около 27%). Успех хозяев в основное время идет за 1.60, гостей — за 5.30. Ничья в трех таймах котируется за 4.70.

Заключить пари на то, что дальше пройдет СКА, можно за 1.15. На победу «Торпедо» в серии предлагается коэффициент 5.55.

Клиенты PARI также уверены, что матч завершится победой хозяев. 96% от общего объема ставок и на исход встречи в основное время, и на окончательный итог игры распределились в пользу команды Романа Ротенберга. Более того, почти весь объем ставок на то, кто пройдет в следующий этап турнира, приходится на СКА.

Аналитики считают, что матч получится результативным и команды забросят на двоих минимум пять шайб. Поставить на это можно за 1.65. Обратная ситуация и тотал меньше 4.5 идет за 2.25. СКА и «Торпедо» четыре раза встречались в этом сезоне: дважды у себя дома выигрывали «армейцы» (4:3 по буллитам, 4:3) и дважды на своем льду сильнее оказывались нижегородцы (4:3, 3:1).

Если говорить о ставках на точный счет, наиболее вероятный исход — победа СКА с результатом 3:1 по коэффициенту 12.00. Заключить пари на то, что хозяева выиграют хотя бы два периода, можно за 2.02. Ставки на то, что нижегородцы будут проигрывать по ходу матча и не уступят, принимаются за 4.30.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 1 760 928 рублей на выход СКА в следующий круг по коэффициенту 1.17.

Подопечные Романа Ротенберга заняли второе место по итогам регулярного чемпионата на Западе. Питерцы выиграли три из пяти последних матчей, уступив под конец сезона «Северстали» (0:3) и «Куньлунь Ред Стар» (2:3). Команда Игоря Ларионова стала седьмой в Западной конференции, ни разу не выиграв в семи последних встречах регулярного чемпионата.