Клиенты PARI ставят на Соболенко в матче с Анисимовой

10 июля Арина Соболенко встретится с Амандой Анисимовой в полуфинале Уимблдонского турнира. Игра пройдет на корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, начало поединка запланировано на 15:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фавориткой Арину Соболенко. Ставки на победу белорусской спортсменки принимаются по коэффициенту 1.40, что соответствует 70% вероятности. Заключить пари на успех Аманды Анисимовой можно за 3.10, вероятность ее триумфа составляет примерно 30%.

Клиенты PARI также считают, что белоруска окажется сильнее. 95% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех Соболенко. Один из игроков поставил 150 000 рублей на победу белорусской спортсменки по коэффициенту 1.50.

По оценкам аналитиков PARI, в матче будет сыграно не менее 22 геймов. Поставить на тотал больше 21.5 можно по коэффициенту 1.80, а на тотал меньше 21.5 — по коэффициенту 2.00. При этом букмекеры считают, что Соболенко запишет на свой счет не менее 13 геймов. Индивидуальный тотал фаворитки больше 12.5 котируется за 1.80.

Три прошлых матчах между Соболенко и Анисимовой завершились в двух сетах, при этом в двух из них победила белорусская спортсменка. Букмекеры считают, что предстоящая игра также закончится победой Арины со счетом 2:0, и предлагают поставить на это за 1.98. Если же фаворитка победит со счетом 2:1, сыграет ставка за 3.75.

Арина Соболенко считается главной фавориткой Уимблдона. Ставки на ее первую победу в этом турнире принимаются по коэффициенту 1.95. Ранее она победила Карсон Брэнстин (6:1, 7:5), Мари Боузкову (7:6(4), 6:4), Эмму Радукану (7:6(6), 6:4), Элизе Мертенс (6:4, 7:6(4)) и Лауру Зигемунд (4:6, 6:2, 6:4).

Заключить пари на триумф Аманды Анисимовой можно за 7.00. Ранее американка обыграла Юлию Путинцеву (6:0, 6:0), Ренату Сарасуа (6:4, 6:3), Далму Галфи (6:3, 5:7, 6:3), Линду Носкову (6:2, 5:7, 6:4) и Анастасию Павлюченкову (6:1, 7:6(9).