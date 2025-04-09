Клиент PARI поставил 100 000 рублей на матч «Спартака» с «Салаватом Юлаевым» во втором раунде плей-офф КХЛ

15 апреля в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ встретятся «Спартак» и «Салават Юлаев». Игра пройдет в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы хозяев льда на успех чуть выше. На победу «Спартака» в основное время можно поставить за 2.45, что соответствует примерно 40% вероятности. Коэффициент на успех «Салавата Юлаева» по итогам трех периодов составляет 2.65 (около 37%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.30 (приблизительно 23%).

Котировки на победу москвичей с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.82. На итоговый успех уфимцев можно сделать ставку с коэффициентом 1.98.

Клиенты PARI склоняются к победе хозяев льда в третьем матче серии. На успех команды Алексея Жамнова приходится около 63% от общего объема ставок на рынке исхода основного времени встречи. Примерно 28% сделано на коллектив Виктора Козлова, еще приблизительно 9% — на ничью. На рынке итоговой победы в матче соотношение 79% на 21% в пользу «Спартака».

На то, что во второй раунд по итогам серии пройдет «Салават Юлаев», предлагают коэффициент 1.73, а шансы «Спартака» оценены котировкой 2.10. Если серия растянется на максимально возможные семь матчей, сыграет ставка за 2.40. Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящей будет заброшено до шести шайб. Тотал установлен на отметке 5.5 со значением 1.90 на больше и 1.90 на меньше.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 3.15 и включил в него пари на то, что «Спартак» избежит поражения от «Салавата Юлаева» в основное время. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.47.

«Салават Юлаев» в первом раунде сыграл все семь матчей с «Сибирью», победив 4:3. «Спартак» на старте плей-офф выбил из борьбы «Северсталь» в пяти матчах. На данный момент счет в серии между уфимцами и москвичами равный — 1:1. «Салават Юлаев» выиграл первый матч в столице Башкортостана со счетом 4:1, после чего проиграл москвичам в овертайме (4:5).

Поставить на победу уфимцев в Кубке Гагарина можно за 9.15. Вероятность выхода команды Виктора Козлова в финал оценили коэффициентом 4.40. Шансы красно-белых выиграть Кубок Гагарина котируются за 10.00, а на выход москвичей в финал предлагают коэффициент 5.25. Главный фаворит плей-офф по оценкам букмекеров — ярославский «Локомотив» (3.10).