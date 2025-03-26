Клиенты PARI считают, что «Спартак» откроет серию с «Северсталью» домашней победой

26 марта «Спартак» и «Северсталь» проведут первый матч серии плей-офф. Игра пройдет на арене ДС «Мегаспорт» и стартует в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают «Спартак» фаворитом матча — красно-белые лучше провели регулярный сезон и начинают плей-офф в родных стенах. Ставки на победу хозяев в основное время принимаются по коэффициенту 1.90, что соответствует 50% вероятности. Заключить пари на успех «Северстали» можно за 3.60, ничья котируется за 4.20. Вероятности этих исходов составляют 27% и 23%. Большинство клиентов PARI также считает, что основное время завершится в пользу хозяев. 83% от общего объема ставок на этом рынке приходится на успех москвичей.

Итоговая победа «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов оценивается коэффициентом 1.50. Аналогичную ставку на «Северсталь» можно сделать за 2.60. На этом рынке ставки также распределились в пользу красно-белых — 80% против 20%.

Один из клиентов PARI поставил 150 000 рублей на обмен голами в матче «Спартака» и «Северстали» в составе экспресса из пяти матчей плей-офф КХЛ. Суммарный коэффициент купона составил 2.59.

Аналитики считают, что именно «Спартак» обеспечит себе место в следующем этапе турнира. Ставки на победу москвичей в серии принимаются по коэффициенту 1.45. Если же серия завершится в пользу «Северстали», сыграет ставка за 2.75.

Статистика очных противостояний команд действительно говорит в пользу подопечных Алексея Жамнова. «Спартак» победил в семи из десяти последних матчей с «Северсталью», будучи наиболее успешным в домашних играх. Встречи этих команд завершаются в основное время уже пять раз подряд.

Красно-белые завершили регулярный сезон на третьем месте в турнирной таблице Западной Конференции, набрав 87 очков. «Северсталь» оказалась на шестом месте, имея в своем активе 83 очка. Букмекеры полагают, что эти команды имеют невысокие шансы на успех в чемпионской гонке. Так, поставить на триумф «Спартака» в Кубке Гагарина можно с коэффициентом 12.00. Если же чемпионом станет «Северсталь», сыграет ставка за 30.00.