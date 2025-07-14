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14 июля 12:10ГлавнаяНовости

ДоброFON и ФК «Рубин» отремонтировали футбольную площадку в Татарстане

13 июля в селе Бело-Безводное Зеленодольского района состоялось торжественное открытие футбольной площадки
Руслан Ипполитов

Реконструкция площадки в Зеленодольском районе  – совместный проект благотворительной программы ДоброFON и футбольного клуба «Рубин». Место выбрано не случайно. Здесь первые шаги в футболе делал защитник «Рубина» – Илья Рожков.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, директор ФК «Рубин» Ильдар Зарипов, заместитель директора по маркетингу, пиару и социальным проектам FONBET Валерия Купина, футболисты «Рубина» – Илья Рожков и Никита Васильев.

– Мы открываем футбольную площадку по специальному проекту Федерации футбола нашей республики. Мы внимательно следили за его реализацией и сегодня для юных спортсменов из села Бело-Безводное и всего Раифского сельского поселения это, действительно, большое событие! – сказал Афанасьев. 

Новое футбольное поле площадью 375 кв.м. предназначена для тренировок в круглогодичный период. Есть ворота как для футбола, так и для игры в хоккей, также ребятам подарили новые мячи.

– В рамках благотворительной программы ДоброFON создание спортивной инфраструктуры – является одним из приоритетных направлений работы. Также мы стремимся способствовать развитию детско-юношеского спорта. Например, в рамках проекта Путь регионов FONBET Кубка России в прошлом сезоне ДоброFON отправил спортивный инвентарь и помог реконструировать площадки 91-й детской футбольной команде из разных уголков России. Рады, что у местных детишек теперь есть возможность заниматься спортом на хорошей и современной площадке. – Валерия Купина.

После официальной части все желающие могли взять автограф у футболистов и сыграть в товарищеском матче между командами поселка и Академии «Рубина». Победу одержали местные ребята со счетом 10:9.

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