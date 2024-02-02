КХЛ, Торпедо — Динамо Москва, 2 февраля: прямая трансляция, время начала

В пятницу, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижегородское «Торпедо» примет московское «Динамо». Встреча начнется в 19:30 по столичному времени.

Пройдет игра на льду комплекса «Нагорный». Приобрести билеты можно в кассах или на официальном сайте нижегородцев.

Ранее в сезоне соперники встречались пять раз. «Торпедо» выиграло оба домашних матча (3:1, 4:1) и один выездной (7:1), «Динамо» одержало две победы дома (3:2, 6:1). В турнирной таблице Западной конференции выше идут москвичи, которые занимают третье место с 77 очками после 57 матчей. Нижегородцы набрали 68 баллов за столько же встреч и располагаются на пятой позиции.