Клиент PARI поставил более 330 000 рублей на матч «Зенита» с «Рубином» в 22-м туре РПЛ

30 марта в центральном матче 22-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» примет «Рубин». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящее топ-событие.

В преддверии воскресной игры букмекеры считают фаворитами хозяев. На победу «Зенита» можно сделать ставку по коэффициенту 1.28, что соответствует примерно 77% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 5.40 (около 17%). Котировки на триумф «Рубина» составляют 12.00 (приблизительно 6%).

Предпочтения клиентов PARI также на стороне фаворита. В общем объеме ставок на исход предстоящей встречи 97% приходится на победу «Зенита», 2% сделано на триумф «Рубина», а 1% — на ничью.

Эксперты ждут от петербуржцев и казанцев результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, команды Сергея Семака и Рашида Рахимова забьют на двоих как минимум три мяча. Этому событию в линии PARI соответствует коэффициент 1.80. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.00. Вероятность обмена голами оценена котировкой 2.40. Если же хотя бы один из соперников проведет сухой матч, сыграет ставка за 1.57.

Наиболее вероятный вариант в линии на точный счет — 2:0 в пользу «Зенита» за 5.50. Вероятность минимальной победы хозяев (1:0) котируется за 6.50, а котировки на крупное поражение «Рубина» (0:3) составляют 7.00. В случае сухой победы любой из команд сыграет котировка 1.75. Поставить на то, что петербуржцы откроют счет, можно за 1.23, ставка на первый гол в исполнении казанцев идет за 4.80.

Самая крупная ставка на предстоящую игру среди клиентов PARI — 336 331 рубль. Один из игроков поставил эту сумму на «Зенит» с форой (–1) по коэффициенту 1.45.

По итогам 21 тура РПЛ «Зенит» расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Рубин» идет на седьмом месте с 32 баллами. Встреча команд в первом круге нынешнего сезона завершилась победой «Зенита» со счетом 4:0. В прошлом сезоне, первом после возвращения казанцев из Первой лиги, команды обменялись гостевыми победами: «Зенит» выиграл со счетом 3:0, а «Рубин» — 2:0.

В линии PARI главным фаворитом сезона считается лидирующий в таблице «Краснодар». Шансы «быков» на первый титул в истории клуба котируются за 2.70. Котировки на триумф «Зенита», завоевавшего шесть чемпионских титулов подряд с 2019 года, составляют 2.80. Спрогнозировать сенсацию в виде чемпионства «Рубина» можно за 2500.00.