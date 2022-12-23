Как вывести деньги с БК Леон (Leon) — все способы и условия

При поисках подходящего метода снятия важно учитывать, от скольки и до скольки будет вывод в БК. Минимальный лимит в «Леон» одинаков для каждого из вариантов и составляет 300 рублей. Доступный максимум отличается. В таблице ниже собраны лимиты каждого способа для игроков с полной верификацией личности.

Способ Минимальная сумма Максимальная сумма Комиссия БК 💳 Банковская карта VISA, МИР, Mastercard 💵 300 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% 📱 СБП 💵 300 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% 🌐 ЮMoney 💵 300 ₽ 💵 14 999 ₽ 0% 👛 Кошелек ЦУПИС 💵 300 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% 🏦 Банковский счет 💵 300 ₽ 💵 595 000 ₽ 0%

Учтите, что верхний лимит бетторов с начальным статусом верификации достигает 100 000 рублей или не более установленных ограничений способа (для ЮMoney). Если вы не знаете свой уровень идентификации, уточните его у поддержки «Леон». Там сообщат текущий статус и расскажут, какую максимальную сумму можно снять за одну операцию.

Налоговый кодекс РФ подразумевает уплату НДФЛ с вывода. С 1 января 2026 года контроль за исполнением указанной нормы ложится на самих букмекеров. «Леон» исчисляет, удерживает и переводит налог. Он рассчитывается в виде произведения налоговой ставки на разницу между суммой вывода и депозита. Если она отрицательная, никакого дополнительного удержания не будет.