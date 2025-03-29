Третье подряд золото Чок и Бейтса, Дэвис и Смолкин — в топ-10: итоги ЧМ-2025 по фигурному катанию

После ритм-танца букмекеры почти не сомневались в итоговой победе Мэдисон Чок и Эвана Бейтса. Американцы и так изначально были фаворитами, а после первого проката лишь укрепились в этом статусе. Помешать им сохранить лидерство мог только грубый срыв, которого не случилось. Чок и Бейтс показали лучший результат и в произвольном танце и стали единственной парой, которая набрала более 220 баллов. Они выиграли золото на третьем подряд чемпионате мира.

Серебро же второй раз кряду забрали Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. У канадцев был отрыв от ближайших конкурентов, который они увеличили в произвольном танце. Около 5,5 балла Гиллес и Пурье уступили Чок и Бейтсу, но сами опередили бронзовых медалистов почти на 9,5 балла.

А тройку призеров замкнули Лайла Фир и Льюис Гибсон. Британцы вырвали бронзу в очень конкурентной борьбе. Они допустили несколько ошибок в произвольном танце и показали шестой результат во второй день соревнований. Однако запаса Фир и Гибсону хватило для того, чтобы впервые подняться на пьедестал чемпионата мира.

Помогли британцам и недочеты в прокате Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Итальянцы в итоге уступили менее балла в борьбе за бронзу. Стоит отметить, что третий результат в произвольном танце показали испанцы Оливия Смарт и Тим Дик, что помогло им подняться с восьмой на шестую позицию. А пятыми стали американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко — сын танцоров на льду Марины Климовой и Сергея Пономаренко, выигравших Олимпиаду-1992 в составе Объединенной команды.

Что касается бывших россиян, то уроженка Москвы Евгения Лопарева в дуэте с Жоффре Бриссо под флагом Франции заняла восьмое место. Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию, поднялись с 14-й на 10-ю позицию. Для дочери Этери Тутберидзе и её супруга это лучший результат на чемпионатах мира в карьере.

Топ-6 в танцах на льду: