3 октября 10:50
БК БалтбетАкции
Фрибет до 4000 рублей от Балтбет: угадайте минуту первого гола в матче Севильи и Барселоны

Забирайте фрибет до 4000 рублей за прогноз на Ла Лигу

Букмекерская контора «Балтбет» запустила акцию для любителей Ла Лиги. Игрокам предстоит назвать минуту первого гола в матче «Севильи» и «Барселоны». Угадавшие получат фрибет из призового фонда в 6000 рублей. Механика акции также подразумевает удвоение выданного подарка.

Как получить фрибет до 4000 от Балтбет за верно угаданную минуту первого гола

Для участия в акции «Балтбет» пользователю следует:

1. Сделать аккаунт на сайте или в приложении букмекера.

2. Подписаться на группу конторы в VK и прокомментировать пост

3. В комментарии написать минуту первого гола и ID аккаунта БК.

4. Дождаться окончания матча и подведения итогов.

По 2000 рублей фрибетомами получат 3 победителя. Если правильных ответов будет больше, призовой фонд в 6000 распределят между всеми угадавшими. 

Прокомментировать пост БК с розыгрышем нужно до начала встречи. Комментарии в лайве не принимаются. Отредактированные записи снимаются с розыгрыша. 

Чтобы удвоить бонус, нужно поставить от 300 рублей на игру «Севильи» с «Барселоной». Максимум один пользователь может получить до 4000 рублей. В таком случае в комментарии также нужно написать номер купона. На момент подведения итогов ваша страница в ВК должна быть открыта. 

Как отыграть фрибет за верно угаданную минуту первого гола в Балтбет до 4000 рублей

Начисленный фрибет действует в течение месяца. Если за это время игрок не успеет сделать ставку, бонус деактивируется без возможности восстановления. Диапазон коэффициентов для заключения пари и другие условия победителям объявят отдельно. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Разберем условия бонусного предложения конторы подробнее.

Максимальный размер бонуса

4000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Объявят победителю

Минимальный коэффициент

Объявят победителю

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

05.10.2025 (17:15 МСК)

До 17:15 МСК 5 октября букмекерская контора принимает комментарии от пользователей. Итоги конкурса будут подведены 6 октября. Если победителей не окажется, БК перезапустит акцию. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Базовые условия не подразумевают внесения депозита➖ Трудно выиграть
➕ Есть шанс на удвоение 

Заключение

В этом формате аналитические способности беттора не играют никакой роли. Предсказать минуту первого гола нереально, ее можно только угадать. Поэтому акция уравнивает шансы новичков и опытных игроков. Она подходит и для тех, кто уже планирует ставить на игру «Севильи» против «Барселоны». В таком случае пользователь может удвоить полученный фрибет.

Валентин Васильев

