Фрибет до 4000 рублей от Балтбет: угадайте минуту первого гола в матче Севильи и Барселоны

Букмекерская контора «Балтбет» запустила акцию для любителей Ла Лиги. Игрокам предстоит назвать минуту первого гола в матче «Севильи» и «Барселоны». Угадавшие получат фрибет из призового фонда в 6000 рублей. Механика акции также подразумевает удвоение выданного подарка.
Для участия в акции «Балтбет» пользователю следует:
1. Сделать аккаунт на сайте или в приложении букмекера.
2. Подписаться на группу конторы в VK и прокомментировать пост.
3. В комментарии написать минуту первого гола и ID аккаунта БК.
4. Дождаться окончания матча и подведения итогов.
По 2000 рублей фрибетомами получат 3 победителя. Если правильных ответов будет больше, призовой фонд в 6000 распределят между всеми угадавшими.
Прокомментировать пост БК с розыгрышем нужно до начала встречи. Комментарии в лайве не принимаются. Отредактированные записи снимаются с розыгрыша.
Чтобы удвоить бонус, нужно поставить от 300 рублей на игру «Севильи» с «Барселоной». Максимум один пользователь может получить до 4000 рублей. В таком случае в комментарии также нужно написать номер купона. На момент подведения итогов ваша страница в ВК должна быть открыта.
Начисленный фрибет действует в течение месяца. Если за это время игрок не успеет сделать ставку, бонус деактивируется без возможности восстановления. Диапазон коэффициентов для заключения пари и другие условия победителям объявят отдельно.
Разберем условия бонусного предложения конторы подробнее.
Максимальный размер бонуса
4000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Объявят победителю
Минимальный коэффициент
Объявят победителю
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
05.10.2025 (17:15 МСК)
До 17:15 МСК 5 октября букмекерская контора принимает комментарии от пользователей. Итоги конкурса будут подведены 6 октября. Если победителей не окажется, БК перезапустит акцию.
Плюсы
Минусы
|➕ Базовые условия не подразумевают внесения депозита
|➖ Трудно выиграть
|➕ Есть шанс на удвоение
В этом формате аналитические способности беттора не играют никакой роли. Предсказать минуту первого гола нереально, ее можно только угадать. Поэтому акция уравнивает шансы новичков и опытных игроков. Она подходит и для тех, кто уже планирует ставить на игру «Севильи» против «Барселоны». В таком случае пользователь может удвоить полученный фрибет.