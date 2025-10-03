Фрибет до 4000 рублей от Балтбет: угадайте минуту первого гола в матче Севильи и Барселоны

Для участия в акции «Балтбет» пользователю следует:

1. Сделать аккаунт на сайте или в приложении букмекера.

2. Подписаться на группу конторы в VK и прокомментировать пост .

3. В комментарии написать минуту первого гола и ID аккаунта БК.

4. Дождаться окончания матча и подведения итогов.

По 2000 рублей фрибетомами получат 3 победителя. Если правильных ответов будет больше, призовой фонд в 6000 распределят между всеми угадавшими.

Прокомментировать пост БК с розыгрышем нужно до начала встречи. Комментарии в лайве не принимаются. Отредактированные записи снимаются с розыгрыша.

Чтобы удвоить бонус, нужно поставить от 300 рублей на игру «Севильи» с «Барселоной». Максимум один пользователь может получить до 4000 рублей. В таком случае в комментарии также нужно написать номер купона. На момент подведения итогов ваша страница в ВК должна быть открыта.