БК БЕТСИТИ: фрибеты до 5000 рублей и Nintendo Switch за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Букмекерская компания «БЕТСИТИ» проводит конкурс среди подписчиков своего официального Telegram-канала. Всего разыгрывается 50 призов, включая Nintendo Switch 2, умные часы, очки Ray-Ban и фрибеты до 5000 рублей.
Пройдите шаги по инструкции и станьте претендентом на эксклюзивные призы:
1. Зарегистрируйте аккаунт в «БЕТСИТИ», если не делали этого ранее.
2. Подпишитесь на официальный тг-канал букмекера.
3. Найдите пост о розыгрыше и активируйте участие через кнопку «ХОЧУ ПРИЗ».
Организатор завершит конкурс 27 ноября. Победители будут выбраны с помощью автоматизированного генератора. В игре представлено 50 разнообразных призов.
Место
Приз
1
Игровая консоль Nintendo Switch 2 с EA Sports FC 26
2
Фитнес-браслет Whoop 5.0 Peak
3
Умные очки Ray-Ban
4-5
Фрибет 5000 ₽
6-20
Фрибет 3000 ₽
21-30
Фрибет 2500 ₽
31-50
Фрибет 1000 ₽
Фрибет действует 1 месяц и по истечении этого срока становится недействительным. Использовать его можно на одиночные и экспресс-ставки. Верхний предел коэффициента установлен на отметке 3.00.
Краткий обзор ключевых моментов конкурса.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
27.11.2025 (18:00 МСК)
Доступ к конкурсу имеют только жители РФ, достигшие совершеннолетия.
Плюсы
Минусы
|➕ Максимально простая механика — достаточно подписки на Telegram-канал
|➖ Победители определяются случайным образом
|➕ Не требуются внесение денег на баланс и пари
Букмекер снова радует подписчиков свежей подборкой крутых гаджетов. Условия участия не меняются. Достаточно иметь аккаунт в «БЕТСИТИ» и действующую подписку в Telegram.