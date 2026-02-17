L1GA ESPORTS CS2 CUP от БК Лига Ставок: фрибеты до 20 000 рублей за участие в киберспортивном турнире

Партнерский проект
БК «Лига Ставок» устраивает любительский кибертурнир, где можно сразиться в CS2 и выиграть часть призовых фрибетов на 175 000 рублей. Подать заявку разрешено до 19 февраля. Соревнования пройдут с 20 по 22 февраля.
Все участники обязаны придерживаться установленных правил:
1. Зарегистрироваться в «Лиге Ставок», если ты новый пользователь.
2. Сформировать команду из 5 участников.
3. Отправить заявку на турнир через Google-форму (указать название команды, ФИО, Telegram капитана и ссылку на FACEIT).
4. Дождаться официального подтверждения.
Турнир организован в 3 дивизиона по уровню FACEIT. Это позволит избежать матчей новичков с профессионалами. В каждом дивизионе допускается до 64 команд.
Дивизион
Уровень FACEIT
Призовой фонд
Максимальный фрибет
Starter
1-5
25 000 ₽
5000 ₽
Semi
6-8
50 000 ₽
10 000 ₽
Pro
9-10+
100 000 ₽
20 000 ₽
Награда достается исключительно команде-победительнице. Соревнование состоится с 20 по 22 февраля и будет включать 3 этапа: квалификационный, групповой и финальный.
Фрибет предоставляется для одиночного пари с любым коэффициентом. Бесплатная ставка истекает через 7 дней после активации.
Изучите сведения о фрибете.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.02.2026 (12:00 МСК)
К заявке обязательно нужно приложить логотип команды.
Плюсы
Минусы
|➕ Любой клиент «Лиги Ставок» может попробовать свои силы в киберспортивном турнире без ограничений по уровню
|➖ Фрибеты можно использовать только на одиночные ставки
|➕ Участники разыграют фрибеты на общую сумму 175 000 ₽
Букмекер «Лига Ставок» организует киберспортивный турнир, в котором может участвовать каждый. Фрибеты станут отличной наградой для лучших команд.