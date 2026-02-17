L1GA ESPORTS CS2 CUP от БК Лига Ставок: фрибеты до 20 000 рублей за участие в киберспортивном турнире

Все участники обязаны придерживаться установленных правил:

1. Зарегистрироваться в «Лиге Ставок», если ты новый пользователь.

2. Сформировать команду из 5 участников.

3. Отправить заявку на турнир через Google-форму (указать название команды, ФИО, Telegram капитана и ссылку на FACEIT).

4. Дождаться официального подтверждения.

Турнир организован в 3 дивизиона по уровню FACEIT. Это позволит избежать матчей новичков с профессионалами. В каждом дивизионе допускается до 64 команд.

Дивизион Уровень FACEIT Призовой фонд Максимальный фрибет Starter 1-5 25 000 ₽ 5000 ₽ Semi 6-8 50 000 ₽ 10 000 ₽ Pro 9-10+ 100 000 ₽ 20 000 ₽

Награда достается исключительно команде-победительнице. Соревнование состоится с 20 по 22 февраля и будет включать 3 этапа: квалификационный, групповой и финальный.