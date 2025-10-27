Астральные игры от БК Марафон: фрибеты до 66 665 рублей за ставки в разделе Игры 24/7

Для зачисления фрибета нужно выполнить условия участия:

1. Войти в личный кабинет на сайте или в приложении «Марафон» либо пройти регистрацию, если аккаунта еще нет.

2. Активировать участие в «Астральных играх» через специальную кнопку на странице предложения.

3. Делать ставки в разделе «Игры 24/7» на сумму от 100 рублей с коэффициентом не ниже 1.30.

Баллы начисляются только за те пари, которые подходят под условия акции и уже рассчитаны. Если ставка заходит, каждые 100 рублей превращаются в 1 очко, при проигрыше эта же сумма приносит 0.5 очка. Фрибеты достанутся участникам из топ-66 таблицы лидеров.

Место Фрибет 1 66 665 ₽ 2 31 310 ₽ 3 19 720 ₽ 4 16 665 ₽ 5-6 13 300 ₽ 7-9 9000 ₽ 11-20 6665 ₽ 21-30 3110 ₽ 31-35 2000 ₽ 36-50 1310 ₽ 51-66 665 ₽

При равенстве очков выше окажется тот, кто раньше добился своего результата.