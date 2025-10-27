Астральные игры от БК Марафон: фрибеты до 66 665 рублей за ставки в разделе Игры 24/7

Ведомости
Попадите в топ-66 рейтинга и получите призы!!!

БК «Марафон» запускает турнир среди любителей ставок в разделе «Игры 24/7». Каждый участник поднимается по таблице лидеров, совершая пари и накапливая очки. Самые активные пользователи попадут в топ-66 и разделят солидный призовой фонд в 335 000 рублей.

Как получить бонус БК Марафон до 66 665 рублей за ставки в разделе Игры 24/7

Для зачисления фрибета нужно выполнить условия участия:

1. Войти в личный кабинет на сайте или в приложении «Марафон» либо пройти регистрацию, если аккаунта еще нет.

image not found

2. Активировать участие в «Астральных играх» через специальную кнопку на странице предложения.

3. Делать ставки в разделе «Игры 24/7» на сумму от 100 рублей с коэффициентом не ниже 1.30.

Баллы начисляются только за те пари, которые подходят под условия акции и уже рассчитаны. Если ставка заходит, каждые 100 рублей превращаются в 1 очко, при проигрыше эта же сумма приносит 0.5 очка. Фрибеты достанутся участникам из топ-66 таблицы лидеров. 

Место

Фрибет

1

66 665 ₽

2

31 310 ₽

3

19 720 ₽

4

16 665 ₽

5-6

13 300 ₽

7-9

9000 ₽

11-20

6665 ₽

21-30

3110 ₽

31-35

2000 ₽

36-50

1310 ₽

51-66

665 ₽

При равенстве очков выше окажется тот, кто раньше добился своего результата.

Как отыграть бонус Марафона до 66 665 за пари в разделе Игры 24/7

Фрибет активен ровно 1 неделю после появления на счете, затем исчезает без компенсаций. Использовать его разрешается для одиночного предматчевого или лайв-пари на любой спорт. Коэффициент должен быть не выше 4.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 66 665 рублей от Марафона

Все нюансы предложения собраны в удобной таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

66 665 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.10.2025 (23:59 МСК)

Повторное участие в акции для клиента не допускается.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Баллы начисляются и за удачные, и за проигранные пари➖ В зачет идут лишь ставки в разделе «Игры 24/7»
➕ Главный приз — 66 665 ₽ 

Заключение

Это традиционный турнир от БК, но с особым хэллоуинским настроением. Главный приз — фрибет на необычную сумму 66 665 рублей. Новинка акции в том, что теперь в зачет идут не только выигрышные ставки, но и проигранные. Они приносят меньше баллов, но все равно помогают продвигаться в таблице лидеров.

Валентин Васильев

