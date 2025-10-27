Астральные игры от БК Марафон: фрибеты до 66 665 рублей за ставки в разделе Игры 24/7

Партнерский проект
БК «Марафон» запускает турнир среди любителей ставок в разделе «Игры 24/7». Каждый участник поднимается по таблице лидеров, совершая пари и накапливая очки. Самые активные пользователи попадут в топ-66 и разделят солидный призовой фонд в 335 000 рублей.
Для зачисления фрибета нужно выполнить условия участия:
1. Войти в личный кабинет на сайте или в приложении «Марафон» либо пройти регистрацию, если аккаунта еще нет.
2. Активировать участие в «Астральных играх» через специальную кнопку на странице предложения.
3. Делать ставки в разделе «Игры 24/7» на сумму от 100 рублей с коэффициентом не ниже 1.30.
Баллы начисляются только за те пари, которые подходят под условия акции и уже рассчитаны. Если ставка заходит, каждые 100 рублей превращаются в 1 очко, при проигрыше эта же сумма приносит 0.5 очка. Фрибеты достанутся участникам из топ-66 таблицы лидеров.
Место
Фрибет
1
66 665 ₽
2
31 310 ₽
3
19 720 ₽
4
16 665 ₽
5-6
13 300 ₽
7-9
9000 ₽
11-20
6665 ₽
21-30
3110 ₽
31-35
2000 ₽
36-50
1310 ₽
51-66
665 ₽
При равенстве очков выше окажется тот, кто раньше добился своего результата.
Фрибет активен ровно 1 неделю после появления на счете, затем исчезает без компенсаций. Использовать его разрешается для одиночного предматчевого или лайв-пари на любой спорт. Коэффициент должен быть не выше 4.00.
Все нюансы предложения собраны в удобной таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
66 665 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.10.2025 (23:59 МСК)
Повторное участие в акции для клиента не допускается.
Плюсы
Минусы
|➕ Баллы начисляются и за удачные, и за проигранные пари
|➖ В зачет идут лишь ставки в разделе «Игры 24/7»
|➕ Главный приз — 66 665 ₽
Это традиционный турнир от БК, но с особым хэллоуинским настроением. Главный приз — фрибет на необычную сумму 66 665 рублей. Новинка акции в том, что теперь в зачет идут не только выигрышные ставки, но и проигранные. Они приносят меньше баллов, но все равно помогают продвигаться в таблице лидеров.