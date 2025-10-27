Полуночные экспрессы от БК Марафон: фрибеты до 36 665 рублей за экспрессы

Партнерский проект
БК «Марафон» в рамках турнира «Полуночные экспрессы» открывает новые возможности для любителей «паровозиков». Участники соревнуются за призовой фонд в 665 000 рублей. Максимальный размер фрибета — 36 665 рублей.
Для участия в акции сделайте несколько простых шагов:
1. Создайте аккаунт в БК «Марафон» и пройдите процедуру идентификации личности (для новых игроков).
2. Перейдите на страницу турнира «Полуночные экспрессы» и активируйте участие.
3. Ставьте экспрессы на спортивные события с минимальной суммой 65 рублей и коэффициентом от 2.00.
4. Следите за своим прогрессом в турнирной таблице.
При победном экспрессе вы получаете 1 очко за 100 рублей, при проигранном — 0,5 очка за 100 рублей. Например, вы поставили 500 рублей.
Призовой фонд акции «Полуночные экспрессы» составляет 665 000 рублей. Он будет распределен между 665 участниками.
Место
Фрибет
1
36 665 ₽
2
31 000 ₽
3
26 665 ₽
4
20 665 ₽
5
16 355 ₽
6
15 000 ₽
7
13 000 ₽
8
10 000 ₽
9
9000 ₽
10
8000 ₽
11-20
6665 ₽
21-30
3665 ₽
31-50
3100 ₽
51-100
1310 ₽
101-290
665 ₽
290-665
324 ₽
Фрибет действует в течение 7 дней. Он предназначен для ординара, максимальный коэффициент не должен превышать 4.00.
Таблица содержит главные требования к участию.
Максимальный размер бонуса
36 665 ₽
Минимальный депозит
65 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.10.2025 (23:59 МСК)
Акция совместима с другими бонусами БК «Марафон».
|Плюсы
|Минусы
|➕ Учитываются все экспрессы — и выигранные, и проигранные
|➖ Требуется значительный объем ставок
|➕ Участие доступно для каждого зарегистрированного клиента БК
Чтобы оказаться в топе, нужно активно и регулярно ставить. Опытным игрокам легче набирать очки и бороться за крупные фрибеты. Новичкам может быть сложнее поддерживать высокий оборот пари.