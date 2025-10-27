Полуночные экспрессы от БК Марафон: фрибеты до 36 665 рублей за экспрессы

Для участия в акции сделайте несколько простых шагов:

1. Создайте аккаунт в БК «Марафон» и пройдите процедуру идентификации личности (для новых игроков).

2. Перейдите на страницу турнира «Полуночные экспрессы» и активируйте участие.

3. Ставьте экспрессы на спортивные события с минимальной суммой 65 рублей и коэффициентом от 2.00.

4. Следите за своим прогрессом в турнирной таблице.

При победном экспрессе вы получаете 1 очко за 100 рублей, при проигранном — 0,5 очка за 100 рублей. Например, вы поставили 500 рублей.

Если пари зашло: 500 ÷ 100 × 1 = 5 очков.

Если пари оказалось неудачным: 500 ÷ 100 × 0,5 = 2,5 очка.

Призовой фонд акции «Полуночные экспрессы» составляет 665 000 рублей. Он будет распределен между 665 участниками.