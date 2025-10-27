Ведомости
27 октября 12:40ГлавнаяБонусы
БК МарафонФрибеты за депозит
logo

Полуночные экспрессы от БК Марафон: фрибеты до 36 665 рублей за экспрессы

36665 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
65 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Соревнуйтесь в экспрессах и заберите свой фрибет!

БК «Марафон» в рамках турнира «Полуночные экспрессы» открывает новые возможности для любителей «паровозиков». Участники соревнуются за призовой фонд в 665 000 рублей. Максимальный размер фрибета — 36 665 рублей.

Как получить бонус БК Марафон до 36 665 рублей в рамках акции Полуночные экспрессы

Свернуть

Для участия в акции сделайте несколько простых шагов:

1. Создайте аккаунт в БК «Марафон» и пройдите процедуру идентификации личности (для новых игроков).

2. Перейдите на страницу турнира «Полуночные экспрессы» и активируйте участие.

3. Ставьте экспрессы на спортивные события с минимальной суммой 65 рублей и коэффициентом от 2.00.

4. Следите за своим прогрессом в турнирной таблице.

При победном экспрессе вы получаете 1 очко за 100 рублей, при проигранном — 0,5 очка за 100 рублей. Например, вы поставили 500 рублей.

  • Если пари зашло: 500 ÷ 100 × 1 = 5 очков.
  • Если пари оказалось неудачным: 500 ÷ 100 × 0,5 = 2,5 очка.

Призовой фонд акции «Полуночные экспрессы» составляет 665 000 рублей. Он будет распределен между 665 участниками.

Место

Фрибет

1

36 665 ₽

2

31 000 ₽

3

26 665 ₽

4

20 665 ₽

5

16 355 ₽

6

15 000 ₽

7

13 000 ₽

8

10 000 ₽

9

9000 ₽

10

8000 ₽

11-20

6665 ₽

21-30

3665 ₽

31-50

3100 ₽

51-100

1310 ₽

101-290

665 ₽

290-665

324 ₽

Как отыграть бонус Марафона до 36 665 рублей за экспрессы

Свернуть

Фрибет действует в течение 7 дней. Он предназначен для ординара, максимальный коэффициент не должен превышать 4.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Марафона до 36 665 рублей

Свернуть

Таблица содержит главные требования к участию.

Максимальный размер бонуса

36 665 ₽

Минимальный депозит

65 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.10.2025 (23:59 МСК)

Акция совместима с другими бонусами БК «Марафон».

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Учитываются все экспрессы — и выигранные, и проигранные➖ Требуется значительный объем ставок
➕ Участие доступно для каждого зарегистрированного клиента БК 

Заключение

Свернуть

Чтобы оказаться в топе, нужно активно и регулярно ставить. Опытным игрокам легче набирать очки и бороться за крупные фрибеты. Новичкам может быть сложнее поддерживать высокий оборот пари.

Валентин Васильев

