Явление паранормальных побед от БК Марафон: фрибеты до 36 665 рублей за ординары

БК «Марафон» запустил акцию «Явление паранормальных побед». Игрокам нужно делать одиночные ставки и зарабатывать очки в списке лидеров. Победители из топ-665 разделят призовой фонд в 665 000 рублей.
Для того, чтобы вступить в акцию, требуется:
1. Создать аккаунт в БК «Марафон», если еще не зарегистрированы.
2. Перейти на страницу «Явления паранормальных побед» и нажать «Участвовать».
3. Заключать с основного счета одиночные ставки (предматчевые или лайв) от 500 рублей с кэфом не ниже 1.60.
Пари можно делать на любые спортивные события. Баллы начисляются следующим образом.
Ставка
Сумма
Очки
Победная
500 ₽
1
Проигранная
500 ₽
0.5
Призовой фонд акции составляет 665 000 рублей, он будет разделен между 665 участниками. Чем выше место, тем крупнее фрибет.
Место
Фрибет
1
36 665 ₽
2
31 000 ₽
3
26 665 ₽
4
20 665 ₽
5
16 355 ₽
6
15 000 ₽
7
13 000 ₽
8
10 000 ₽
9
9000 ₽
10
8000 ₽
11-20
6665 ₽
21-30
3665 ₽
31-50
3100 ₽
51-100
1310 ₽
101-290
665 ₽
290-665
324 ₽
Фрибет действителен 7 дней с момента зачисления. Его можно потратить только на одиночные ставки с коэффициентом до 4.00. Если не использовать фрибет в срок, он автоматически сгорает.
Таблица упростит изучение условий акции.
Максимальный размер бонуса
36 665 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.10.2025 (23:59 МСК)
Любители ставок на «Игры 24/7» могут испытать удачу в промо «Астральные игры».
|Плюсы
|Минусы
|➕ Призовой фонд 665 000 ₽ и 665 победителей
|➖ Относительно высокий минимальный порог ставки — 500 ₽
|➕ Начисление очков за любые исходы пари
Ставки у лидеров будут довольно высокими. Минимальный порог 500 рублей может оттолкнуть часть пользователей. Если готовы играть по-крупному, то акция «Явление паранормальных побед» предлагает отличный шанс выиграть солидные призы.