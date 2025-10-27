Явление паранормальных побед от БК Марафон: фрибеты до 36 665 рублей за ординары

Для того, чтобы вступить в акцию, требуется:

1. Создать аккаунт в БК «Марафон», если еще не зарегистрированы.

2. Перейти на страницу «Явления паранормальных побед» и нажать «Участвовать».

3. Заключать с основного счета одиночные ставки (предматчевые или лайв) от 500 рублей с кэфом не ниже 1.60.

Пари можно делать на любые спортивные события. Баллы начисляются следующим образом.

Ставка Сумма Очки Победная 500 ₽ 1 Проигранная 500 ₽ 0.5

Призовой фонд акции составляет 665 000 рублей, он будет разделен между 665 участниками. Чем выше место, тем крупнее фрибет.