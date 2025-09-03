PARI косплееров от БК PARI: фрибеты до 50 000 рублей за участие в креативном конкурсе

Чтобы присоединиться к конкурсу, достаточно пройти следующие этапы:

1. Завести аккаунт в букмекерской компании PARI или войти в уже существующий профиль.

2. Пройти идентификацию, если этот процесс еще не завершен.

3. Перейти на страницу акции и активировать кнопку участия.

4. Создать косплей по мотивам одного из героев Dota 2.

5. Сделать фото готового образа и загрузить его через форму конкурса.

Если нет желания создавать собственный образ, можно поддержать участников голосованием. Увеличить количество голосов помогут пари на матчи The International 2025. Зачетным считается любой ординар или экспресс с коэффициентом от 1.60 и суммой от 250 рублей. Каждое такое пари приносит дополнительный голос.

Общий фонд конкурса составляет 100 000 рублей. В период с 12 по 14 сентября зрители и приглашенные стримеры определят тройку победителей. Распределение призовых фрибетов будет следующим.