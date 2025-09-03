PARI косплееров от БК PARI: фрибеты до 50 000 рублей за участие в креативном конкурсе

Партнерский проект
Мир киберспорта готовится к одному из самых ярких событий года — The International 2025 по Dota 2. В честь турнира букмекерская компания PARI организовала творческий конкурс косплеев с призовым фондом 100 000 рублей. Награды в виде фрибетов достанутся 3 авторам самых впечатляющих образов.
Чтобы присоединиться к конкурсу, достаточно пройти следующие этапы:
1. Завести аккаунт в букмекерской компании PARI или войти в уже существующий профиль.
2. Пройти идентификацию, если этот процесс еще не завершен.
3. Перейти на страницу акции и активировать кнопку участия.
4. Создать косплей по мотивам одного из героев Dota 2.
5. Сделать фото готового образа и загрузить его через форму конкурса.
Если нет желания создавать собственный образ, можно поддержать участников голосованием. Увеличить количество голосов помогут пари на матчи The International 2025. Зачетным считается любой ординар или экспресс с коэффициентом от 1.60 и суммой от 250 рублей. Каждое такое пари приносит дополнительный голос.
Общий фонд конкурса составляет 100 000 рублей. В период с 12 по 14 сентября зрители и приглашенные стримеры определят тройку победителей. Распределение призовых фрибетов будет следующим.
Место
Фрибет
1
50 000 ₽
2
30 000 ₽
3
20 000 ₽
Использовать фрибеты необходимо в течение 3 дней с момента начисления. Ставки допускаются исключительно на события из раздела «Киберспорт». Доступные типы пари — ординар или система. Коэффициент для использования фрибета не может превышать 3.00.
Чтобы выигрыш был начислен без задержек, необходимо строго следовать инструкции:
Таблица отражает все важные параметры фрибета.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
250 ₽ (Для дополнительного голоса)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
3 дня
Срок окончания акции
14.09.2025 (23:59 МСК)
Конкурс ориентирован на настоящих поклонников Dota 2, которым предлагается создать косплей по мотивам любимых героев. Самые впечатляющие образы будут отмечены солидными фрибетами для ставок на киберспорт.
Однако формат с созданием костюма подойдет не всем. Тем, кто не готов тратить время на подготовку образа, доступен альтернативный способ участия — голосование за косплееров. Каждый пользователь получает 1 бесплатный голос, а дополнительные можно заработать с помощью ставок на матчи The International 2025.
Участнику необходимо убедиться, что на загруженной фотографии хорошо виден логотип PARI. Он должен быть расположен на физическом носителе, например, на листе бумаги. Это ключевое требование для корректного участия.
Новым игрокам стоит тщательно заполнять регистрационную форму при создании аккаунта. Любые неточности или ошибки в данных могут привести к задержке с начислением бонуса или возникновению проблем при идентификации профиля. Внимательность на этом этапе гарантирует беспрепятственное участие в конкурсе и своевременное получение наград.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Творческий подход
|➖ Призовых мест немного
|➕ В рамках акции разыгрывается 100 000 ₽ фрибетами
Необычный конкурс для БК, где главную роль играет не сумма ставок или выигрыша. В акции PARI косплееров решающим фактором становится креативность участников. Оцениваться будут именно оригинальные идеи и творческий подход к образу. Если вы чувствуете уверенность в своих силах и готовы проявить фантазию, стоит попробовать свои возможности.