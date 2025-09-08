Розыгрыш БК PARI: фрибеты до 10 000 рублей за ставку на The International

Партнерский проект
The International 2025 собрал лучших игроков и самых преданных фанатов киберспорта. БК PARI приглашает присоединиться к этому событию. Игрокам нужно оформить ставку на матч TI и получить шанс забрать эксклюзивные призы, включая фрибеты до 10 000 рублей, уникальный мерч и коллекционный брелок.
Призы ждут тех, кто выполнит минимальные требования промо:
1. Создайте аккаунт в БК PARI или войдите в существующий.
2. Совершите ставку на любой матч The International 2025 с кэфом от 1.30 на сумму от 500 рублей.
3. Сделайте скриншот ставки и отправьте его вместе с вашим PARI ID в комментарии к конкурсному посту.
Каждое оформленное пари на The International 2025 приносит игроку 1 билет для участия в розыгрыше. Чем больше ставок, тем выше шансы на победу, но даже 1 пари делает вас участником.
По завершении конкурса 15 счастливчиков будут выбраны с помощью рандомайзера. Призы распределяются следующим образом.
Место
Приз
1-3
Эксклюзивная футболка и фрибет на 10 000 ₽
4-10
Коллекционный брелок и фрибет на 5 000 ₽
11-15
Фрибет на 2500 ₽
Выигранные фрибеты начисляются на бонусный счет и активны в течение 3 суток. Их можно использовать исключительно для ставок на киберспорт, при этом максимальный коэффициент одной ставки не должен превышать 3.00. Фрибет нельзя делить на несколько пари и использовать в ставках типа система.
Основная информация о промо представлена ниже.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
3 дня
Срок окончания акции
14.09.2025 (23:59 МСК)
PARI также проводит конкурс косплеев по героям Dota 2. Участники с самыми яркими и оригинальными образами смогут выиграть фрибеты на сумму до 50 000 рублей.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Привлекательные фрибеты и эксклюзивный мерч в подарок
|➖ Необходимость заключить пари
|➕ Доступный и понятный механизм использования бонуса
Правила акции просты и понятны. Главное — не забыть сделать скрин своей ставки и отправить его в комментарии к посту в Telegram. Победителей относительно немного, но призы действительно хорошие и могут порадовать любого любителя беттинга.