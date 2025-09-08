Ведомости
8 сентября 13:16ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты за депозит

Розыгрыш БК PARI: фрибеты до 10 000 рублей за ставку на The International

10000 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
3 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Воспользуйтесь шансом получить фрибеты и крутой мерч!

The International 2025 собрал лучших игроков и самых преданных фанатов киберспорта. БК PARI приглашает присоединиться к этому событию. Игрокам нужно оформить ставку на матч TI и получить шанс забрать эксклюзивные призы, включая фрибеты до 10 000 рублей, уникальный мерч и коллекционный брелок.

Как получить бонус PARI до 10 000 рублей за ставку на TI 2025

Свернуть

Призы ждут тех, кто выполнит минимальные требования промо:

1. Создайте аккаунт в БК PARI или войдите в существующий.

2. Совершите ставку на любой матч The International 2025 с кэфом от 1.30 на сумму от 500 рублей.

3. Сделайте скриншот ставки и отправьте его вместе с вашим PARI ID в комментарии к конкурсному посту.

Каждое оформленное пари на The International 2025 приносит игроку 1 билет для участия в розыгрыше. Чем больше ставок, тем выше шансы на победу, но даже 1 пари делает вас участником. 

По завершении конкурса 15 счастливчиков будут выбраны с помощью рандомайзера. Призы распределяются следующим образом.

Место

Приз

1-3

Эксклюзивная футболка и фрибет на 10 000 ₽

4-10

Коллекционный брелок и фрибет на 5 000 ₽

11-15

Фрибет на 2500 ₽

Как отыграть бонус PARI до 10 000 рублей за ставки на TI 2025

Свернуть

Выигранные фрибеты начисляются на бонусный счет и активны в течение 3 суток. Их можно использовать исключительно для ставок на киберспорт, при этом максимальный коэффициент одной ставки не должен превышать 3.00. Фрибет нельзя делить на несколько пари и использовать в ставках типа система.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Свернуть

Основная информация о промо представлена ниже.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

3 дня

Срок окончания акции

14.09.2025 (23:59 МСК)

PARI также проводит конкурс косплеев по героям Dota 2. Участники с самыми яркими и оригинальными образами смогут выиграть фрибеты на сумму до 50 000 рублей.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Привлекательные фрибеты и эксклюзивный мерч в подарок➖ Необходимость заключить пари
➕ Доступный и понятный механизм использования бонуса 

Заключение

Свернуть

Правила акции просты и понятны. Главное — не забыть сделать скрин своей ставки и отправить его в комментарии к посту в Telegram. Победителей относительно немного, но призы действительно хорошие и могут порадовать любого любителя беттинга.

Валентин Васильев

