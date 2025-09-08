Розыгрыш БК PARI: фрибеты до 10 000 рублей за ставку на The International

Призы ждут тех, кто выполнит минимальные требования промо:

1. Создайте аккаунт в БК PARI или войдите в существующий.

2. Совершите ставку на любой матч The International 2025 с кэфом от 1.30 на сумму от 500 рублей.

3. Сделайте скриншот ставки и отправьте его вместе с вашим PARI ID в комментарии к конкурсному посту .

Каждое оформленное пари на The International 2025 приносит игроку 1 билет для участия в розыгрыше. Чем больше ставок, тем выше шансы на победу, но даже 1 пари делает вас участником.

По завершении конкурса 15 счастливчиков будут выбраны с помощью рандомайзера. Призы распределяются следующим образом.