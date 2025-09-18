БК PARI: фрибеты на 443 рубля за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
В Telegram-канале PARI появился новый розыгрыш с призовым фондом 22 168 рублей. Фрибеты получат 50 случайных участников.
Для участия необходимо строго придерживаться всех правил:
1. Иметь аккаунт в PARI.
2. Быть подписанным на канал в Telegram.
3. Поставить реакцию на акционный пост.
4. Нажать «ХОЧУ».
Пул призов в 22 168 рублей распределятся между 50 случайными участниками. PARI выберет счастливчиков 23 сентября в 18:00 МСК. Каждый получит 443 рубля на бесплатную ставку.
Фрибет действует 7 дней с момента активации. Вы сами решаете, на какие события и с какими коэффициентами его использовать. Он подходит и для ординаров, и для экспрессов.
Смотрите таблицу, чтобы узнать ключевые моменты акции.
Максимальный размер бонуса
443 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
23.09.2025 (17:59 МСК)
Кроме того, подписчики «Пари» в Telegram могут получить 500 рублей на ставки за активность в комментариях.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Простота участия
|➖ Ограниченное количество победителей
|➕ Открытость для всех клиентов
БК «Пари» не устает раздавать фрибеты, розыгрыши стабильно проходят каждую неделю. Правила по-прежнему остаются простыми и доступными для всех подписчиков.