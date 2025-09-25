Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на турниры ATP и WTA

Партнерский проект
БК PARI открывает очередной этап «Чемпионской гонки» с общим призовым фондом 2 000 000 рублей. Баллы начисляются за ставки на теннисные поединки турниров WTA и ATP в Китае. По итогам акции 200 лучших игроков получат фрибеты, максимальная сумма которых достигает 150 000 рублей.
Для участия в розыгрыше фрибетов достаточно выполнить минимальный набор правил:
1. Откройте новый аккаунт на PARI либо авторизуйтесь в уже имеющемся.
2. В разделе акции «Чемпионская гонка» подтвердите свое участие.
3. Размещайте теннисные ставки на турниры WTA и ATP в Пекине, Шанхае и Ухане от 100 рублей с кэфом 1.30 и выше.
4. Получайте баллы за каждое пари и следите за продвижением в топ‑200 участников.
Очки начисляются за ставки, рассчитанные по условиям акции. Формула следующая: баллы = сумма ставки × коэффициент (максимум 50.00).
Всего в акции разыгрывается фрибеты на сумму 2 000 000 рублей. Участники из топ-200 получат бонусы. Размер фрибета зависит от места в рейтинге, максимальный — до 150 000 рублей.
Все очки идут в общий зачет «Чемпионской гонки» и промо «Мятный шлем», позволяя одновременно претендовать на поездку на Grand Slam.
Фрибет активен в течение 5 дней после зачисления. Потратить его можно за 1 пари на любое спортивное событие с коэффициентом до 3.00. Разрешены одиночные ставки и экспрессы.
В таблице можно найти все ключевые моменты по использованию бонуса.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
5 дней
Срок окончания акции
12.10.2025 (23:59 МСК)
В акции нельзя использовать пари формата система.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Большой призовой фонд
|➖ В рамках акции допускаются только ставки на теннис
|➕ Прозрачная система начисления баллов
Каждое пари на теннисные встречи в Китае приближает участников к заветным фрибетам и повышает шансы закрепиться в рейтинге. Это уже 5-я из 7 запланированных «Чемпионских гонок». Клиенты одновременно сражаются за крупные бонусы и набирают очки в общем зачете для получения шанса на поездку на Grand Slam. В лидерах обычно оказываются бетторы с высокими оборотами. Новичкам будет сложнее сразу попасть в топ.