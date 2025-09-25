Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на турниры ATP и WTA

Для участия в розыгрыше фрибетов достаточно выполнить минимальный набор правил:

1. Откройте новый аккаунт на PARI либо авторизуйтесь в уже имеющемся.

2. В разделе акции «Чемпионская гонка» подтвердите свое участие.

3. Размещайте теннисные ставки на турниры WTA и ATP в Пекине, Шанхае и Ухане от 100 рублей с кэфом 1.30 и выше.

4. Получайте баллы за каждое пари и следите за продвижением в топ‑200 участников.

Очки начисляются за ставки, рассчитанные по условиям акции. Формула следующая: баллы = сумма ставки × коэффициент (максимум 50.00).

Всего в акции разыгрывается фрибеты на сумму 2 000 000 рублей. Участники из топ-200 получат бонусы. Размер фрибета зависит от места в рейтинге, максимальный — до 150 000 рублей.