БК Winline: фрибеты до 1500 рублей и алмазы за бусты Telegram-канала

Букмекерская компания «Винлайн» подготовила новый розыгрыш в своем телеграм-канале. Участникам достаточно поддержать сообщество бустами и оставить комментарий под постом, чтобы автоматически попасть в число претендентов на фрибеты номиналом 1500 рублей и внутриигровую валюту Mobile Legends в размере 700 алмазов. Победителей определят случайным образом 20 сентября.
Для участия в розыгрыше достаточно выполнить пару простых шагов:
1. Зарегистрироваться в «Винлайне», если у вас еще нет аккаунта.
2. Поддержать телеграм-канал голосом.
3. Оставить комментарий под записью.
Подведения итогов запланировано на 20 сентября. «Винлайн» случайным образом выберет 5 победителей. Каждому из них достанется фрибет номиналом 1500 рублей и 700 алмазов в Mobile Legends.
Фрибет подходит для ординаров и экспрессов. Участники могут распоряжаться им без ограничений по коэффициентам. Активировать бонус нужно в течение 30 дней после получения, иначе он станет недоступен.
Вся необходимая информация о розыгрыше представлена в таблице.
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
20.09.2025 (17:59 МСК)
Параллельно в другом из телеграм-каналов «Винлайна» запущен розыгрыш новейшего iPhone 17 Pro.
|Плюсы
|Минусы
|➕ В акции могут участвовать новые и действующие клиенты «Винлайн»
|➖ Доступ к промо возможен только при наличии премиум-подписки в телеграме
|➕ Каждый победитель получит фрибет номиналом 1500 рублей и 700 алмазов
«Винлайн» активно продвигает телеграм-канал с киберспортивным контентом. Участие в розыгрыше позволяет получить приятный фрибет и алмазы для Mobile Legends, что делает акцию привлекательной для любителей ставок и поклонников игры.