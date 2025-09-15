БК Winline: фрибеты до 1500 рублей и алмазы за бусты Telegram-канала

Для участия в розыгрыше достаточно выполнить пару простых шагов:

1. Зарегистрироваться в «Винлайне», если у вас еще нет аккаунта.

2. Поддержать телеграм-канал голосом.

3. Оставить комментарий под записью .

Подведения итогов запланировано на 20 сентября. «Винлайн» случайным образом выберет 5 победителей. Каждому из них достанется фрибет номиналом 1500 рублей и 700 алмазов в Mobile Legends.